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修杰楷帶咘咘放風　脫口一句話…網嚇歪「會踩賈靜雯地雷」！

記者潘慧中／綜合報導

修杰楷婚後接連迎來咘咘和Bo妞，家庭幸福美滿，他29日把握空檔帶女兒放風，「咘姐約會小時光。」接下來脫口一句話，嚇得網友直呼會踩到賈靜雯的地雷：「媽媽在後面很火大！」

賈靜雯辦愛女彌月派對，被老公修杰楷kiss（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

▲修杰楷愛老婆又顧家，是不少女網友的理想型老公。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

照片中，可以看到修杰楷放下瀏海、戴上墨鏡，身穿灰上衣配深藍外套，露出帥氣燦笑，原來是有機會能忙裡偷閒和「前世情人」咘咘約會，女兒穿著咖啡色童裝，手舞足蹈、張嘴大笑的萌樣融化一票網友。

▲▼修杰楷帶咘咘放風（圖／翻攝自Facebook／修杰楷）

▲修杰楷帶咘咘放風。（圖／翻攝自Facebook／修杰楷）

父女倆看起來非常開心，網友從修杰楷的這句話推測箇中玄機，「耶！我們可以吃……」，並附上2個「噓」的表情符號，儘管沒有明確指出要帶咘咘去吃的東西，但不少粉絲狂猜八成是賈靜雯禁止小孩吃的食物，可能是糖果或冰淇淋。

▲咘咘愛吃冰淇淋。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

賈靜雯曾透露生下咘咘、BO妞後，「我很感動他（修杰楷）願意分擔大家觀念當中媽媽應該要做的事，比如說堅持小孩三餐正常，我可能就比較放鬆一點，餵兩口可能就開始玩，但他說不行，覺得對小孩成長發育很重要，他有執著觀念，所以現在他是主要叮囑小孩吃飯的。」

▲修杰楷有空就會陪小孩玩耍。（圖／翻攝自Facebook／修杰楷）

修杰楷只要有空就會下廚做菜，賈靜雯笑說：「男人照顧小孩很有魅力。他（修）在工作之外，以及下班之後都會照顧小孩，他很願意，也很常背著咘咘一起去買菜，這很迷人。」生活平淡又幸福。

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修杰楷, 咘咘, 賈靜雯, Bo妞

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