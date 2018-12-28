ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林茉曦超強音準大秀M字腿　老蕭眼尖「褲子不合身」

記者林彥君／台北報導

《聲林之王》第11集「叢林內戰」，本次賽制為PK擂台賽，導師可決定雙方同時待定，但不可同時過關，28位選手中取12強。莊凌芸演唱《幾分之幾》PK林茉曦《嗯哼》，林茉曦唱跳加上舞團超強氣勢，更秀M字腿讓氣氛超嗨，兩人風格截然不同，讓導師們傷腦筋。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼ 聲林之王。（圖／ETtoday）

▲林茉曦（左起）、莊凌芸。（圖／ETtoday）

林宥嘉認為林茉曦表演非常到位，也很喜歡莊凌芸清澈的聲音，會常想到莊凌芸的未來的發展，「我常想到2、3年後，會不會是一個厲害歌手，很有潛力。」哈林也認為莊凌芸的聲音純淨有特色，但在副歌有點失控，林茉曦則表現平穩，但找不到突出點，蕭敬騰認為，林茉曦拍子及律動都表現很好，「拍子準到不行，你是怎麼準的！很多線上藝人都沒有你這麼準。」

▲▼ 聲林之王。（圖／ETtoday）

▲林茉曦。（圖／ETtoday）

不過蕭敬騰在音樂評論後，也建議林茉曦穿的褲子不合身，讓林茉曦害羞的笑彎腰，觀察細微讓哈林驚訝：「真的耶！沒說我沒發現！」最後莊凌芸和林茉曦各獲得一票，但哈林覺得兩人都無法晉級，莊凌芸和林茉曦皆落入待定區。

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/
●想掌握第一手節目訊息，加入官方「聲林之王」社團卡位：https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

推薦閱讀

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩「真的很愛楊晨熙」擁吻閃炸

快訊／劉德華開唱突喊卡！　「醫生說不能唱了」下台退票

獨／罔腰賣1580元保養品…網撕包裝「是別家200元商品」　鳳梨解答：不一樣！

羅志祥目睹蔡依林「吃飯3守則」　當場傻眼：真的很痛苦！

江宏傑出賣老婆床照！福原愛「真面目」曝光　網大驚：你會被打

國師來了！　唐綺陽2019上半年十二星座運勢

IG 25萬追蹤…小玉大安森林公園發禮物　時間一到「0人到場」！

藏鏡人要結婚了！　消失2年「正面照」首曝光…網暴動：超美

周子瑜奪全球百大美女第2！　刷新紀錄蟬聯「亞洲最美」

詹雅雯消失高雄跨年..合體韓國瑜破局！爆拒唱「這首歌」遭退通告

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩「真的很愛楊晨熙」擁吻閃炸

快訊／劉德華開唱突喊卡！　「醫生說不能唱了」下台退票

獨／罔腰賣1580元保養品…網撕包裝「是別家200元商品」　鳳梨解答：不一樣！

羅志祥目睹蔡依林「吃飯3守則」　當場傻眼：真的很痛苦！

江宏傑出賣老婆床照！福原愛「真面目」曝光　網大驚：你會被打

國師來了！　唐綺陽2019上半年十二星座運勢

IG 25萬追蹤…小玉大安森林公園發禮物　時間一到「0人到場」！

藏鏡人要結婚了！　消失2年「正面照」首曝光…網暴動：超美

周子瑜奪全球百大美女第2！　刷新紀錄蟬聯「亞洲最美」

詹雅雯消失高雄跨年..合體韓國瑜破局！爆拒唱「這首歌」遭退通告

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 李友廷《把音量轉小》吉他好強！哈林讚：最精彩的一位
  2. 林志玲親PO「情侶接吻」剪影！　沉默1hr後公開「親密照對象」
  3. 女舞者癲癇倒在台上！　女歌手轉頭看一眼「繼續表演」挨轟
  4. 孫安佐公布「真實身高體重」　新暱稱曝光…網敲碗單挑館長！
  5. 11位爸媽突然出現：1年來辛苦了！　Wanna One淚崩顫抖唱完歌
  6. 林茉曦超強音準大秀M字腿　老蕭眼尖「褲子不合身」
  7. 親生兒子躺病床「血癌頭髮掉光」　《賽德克》大慶淚崩
  8. 台灣領先全球！《艾莉塔》斥資百萬　打造戶外投影燈光秀
  9. 丫頭飛出國跨年　一下機「慘摔趴地」畫面曝光！
  10. 《聲林》只能有一個Rapper！張家瑋超強氣勢PK林孟辰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366