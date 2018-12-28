林茉曦超強音準大秀M字腿　老蕭眼尖「褲子不合身」

記者林彥君／台北報導

《聲林之王》第11集「叢林內戰」，本次賽制為PK擂台賽，導師可決定雙方同時待定，但不可同時過關，28位選手中取12強。莊凌芸演唱《幾分之幾》PK林茉曦《嗯哼》，林茉曦唱跳加上舞團超強氣勢，更秀M字腿讓氣氛超嗨，兩人風格截然不同，讓導師們傷腦筋。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲林茉曦（左起）、莊凌芸。（圖／ETtoday）

林宥嘉認為林茉曦表演非常到位，也很喜歡莊凌芸清澈的聲音，會常想到莊凌芸的未來的發展，「我常想到2、3年後，會不會是一個厲害歌手，很有潛力。」哈林也認為莊凌芸的聲音純淨有特色，但在副歌有點失控，林茉曦則表現平穩，但找不到突出點，蕭敬騰認為，林茉曦拍子及律動都表現很好，「拍子準到不行，你是怎麼準的！很多線上藝人都沒有你這麼準。」

▲林茉曦。（圖／ETtoday）

不過蕭敬騰在音樂評論後，也建議林茉曦穿的褲子不合身，讓林茉曦害羞的笑彎腰，觀察細微讓哈林驚訝：「真的耶！沒說我沒發現！」最後莊凌芸和林茉曦各獲得一票，但哈林覺得兩人都無法晉級，莊凌芸和林茉曦皆落入待定區。

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

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