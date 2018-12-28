《聲林》只能有一個Rapper！張家瑋超強氣勢PK林孟辰

記者林彥君／台北報導

《聲林之王》第11集「叢林內戰」，本次賽制為PK擂台賽，導師可決定雙方同時待定，但不可同時過關，28位選手中取12強。張家瑋出場有12位選手想跟他PK，Gail的翻譯站在台上幽默報數「13」，讓導師笑翻，張家瑋認為「節目只能有一個Rapper，孟辰，來吧！」他以作創曲《鬥牛》PK林孟辰《接不接受》。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲張家瑋。（圖／ETtoday）

蕭敬騰聽完兩人的演出說：「我覺得孟辰蠻危險的，你已經第二次前半段在放空，讓我很緊張，眼睛一直飄來飄去，後半段RAP才穩定。」哈林認為饒舌要有「精氣神」，建議嘻哈要呈現「我是什麼人，我饒什麼舌」，蕭敬騰和林宥嘉票投給林孟辰，但哈林則意見不同，認為張家瑋表演流暢，林孟辰饒舌乾淨利落，但演唱反而是負分，很難評，「我覺得這一組應該要待定，可是2票了，孟辰應該可以過關。」最後林孟辰成功晉級，張家瑋失敗待定。

▲張家瑋（左起）、林孟辰和Lulu。（圖／ETtoday）

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

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