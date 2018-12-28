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容祖兒在信箱發現新歌！　原來是她所寫..巧合緣分太剛好

記者盧薇淩／台北報導

容祖兒推出國語新專輯《答案之書》新歌《剛好》來源奇妙，她搬家後遇見了2003年替她寫下經典K歌《獨照》的作者賈立怡，「剛好」兩人竟成了鄰居，而已轉業的賈立怡因為容祖兒的一句鼓勵，再次憶起創作的初心，在容祖兒某年生日時，她在家裡信箱發現賈創作的詞曲，聽了之後為之感動，直說：「剛好的時間、剛好的相遇、剛好的心情、剛好的結果，也希望這張專輯能夠剛剛好是屬於每個你的『答案之書』！」

▲▼容祖兒在信箱收到詞曲 。（圖／英皇娛樂）

▲容祖兒在信箱收到詞曲 。（圖／英皇娛樂）

其實在信箱驚喜之前，《答案之書》專輯原本只有8首歌，且皆已錄製完成，同事提議是否多加兩首歌，10首歌才是完整專輯，就在此時，某日在收信箱時，《剛好》這首歌就躺在裡面。而來台北配唱的時候，容祖兒把自己「歸零」，而製作人陳建騏與容祖兒錄這首歌到一個段落時突然有個靈感，討論這首歌可以加入一些輕鬆隨性的「啦啦啦」和聲，容祖兒就突然有個想法，把來錄音室探班的工作人員全拉了進去臨時配唱，所以就一票人擠在錄音室和聲，一開始同事還以為是開玩笑，沒想到居然是來真的，就這麼剛好的完成了即興又有趣的錄音體驗，也讓這張專輯作品劃下一個完美的句點，巧合的是專輯最後一首歌跟第一首歌開錄是在同一個錄音室，「覺得圓滿，也覺得這首歌特別有意義。」

▲▼容祖兒在信箱收到詞曲 。（圖／英皇娛樂）

▲容祖兒推出新專輯。（圖／英皇娛樂）

容祖兒於大陸、台灣的校園演唱皆告段落，《答案之書》專輯宣傳劃上完美尾聲，在這歲末還寒之際，容祖兒也感動說：「2018年什麼時期都是剛好，雖然當中有開心不開心的事情，也足夠讓自己看清楚，我是非常幸福的人，有能力去應付所有遇到的事情，有足夠的智慧跟能力，去解決心中的問題，我知道身邊有很多愛我的人，一直在我身邊給我很多很多的力量，當然我希望自己能夠越來越強大，覺得人生最大的成就不是什麼獎項，能做一個屬於自己，真正的自己，所以未來也是朝著這方向，工作之於努力保持一份初心。」

▲▼容祖兒在信箱收到詞曲 。（圖／英皇娛樂）

▲容祖兒新歌由以前作詞曲人所寫 。（圖／英皇娛樂）

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