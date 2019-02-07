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IG帳號「主角是枕頭」⋯他出生6個月吸30萬粉！　盤點5大另類網紅

記者劉宜庭／綜合報導

隨著各式網路社交平台的崛起，「網紅」成了新興行業之一，經營得好的網紅，不僅比部分藝人擁有更多粉絲，甚至收入也很可觀，然而如今網紅成名的方式，越來越多元新奇，就連剛出生的寶寶，甚至是一顆枕頭娃娃，都可以設立專有帳號，且擁有上萬名粉絲追蹤關注，令人嘖嘖稱奇。

一、蔡桃貴

蔡桃貴是網紅蔡阿嘎和二伯所生的寶貝兒子，如今出生約半年多、還不到1歲的他，如今在網路上知名度超高，甚至擁有超過15萬人追蹤的YouTube頻道，以及30萬人以上關注的Instagram。

▲蔡桃貴。（圖／翻攝自蔡桃貴IG、YouTube）

▲蔡桃貴。（圖／翻攝自蔡桃貴IG、YouTube）

▲蔡桃貴小小年紀就擁有幾十萬粉絲關注。（圖／翻攝自蔡桃貴IG、YouTube）

原來，這是蔡阿嘎夫婦為了記錄孩子的成長點滴，特地替蔡桃貴創立的專屬帳號，沒想到意外吸引眾多粉絲關注，也讓蔡桃貴在網路上爆紅，成為另類網紅！

雖然蔡阿嘎進來拍片的主題，也常圍繞著孩子，不過他之前曾透露，如果將來蔡桃貴不想拍了，夫妻倆就不會拍他了，會尊重孩子的意願。

二、阿甜

許多人無法想像，枕頭娃娃如何吸引超過4萬粉絲關注？網紅白癡公主過去拍片，或是透過社群網站曬出一系列美照時，身邊常會出現枕頭娃娃「阿甜」，還經常會裝成另外一個聲音，以一人分飾兩角的方式，和阿甜進行對話，因此讓不少網友也跟著熟知阿甜。

▲白癡公主和阿甜說再見，粉絲一片哭嚎。（圖／翻攝自白癡公主IG）

▲白癡公主十分寶貝枕頭娃娃「阿甜」。（圖／翻攝自白癡公主IG）

後來，白癡公主甚至替阿甜創立Instagram帳號，並以阿甜的角度持續發文，如今阿甜更擁有超過4萬人關注，累積了十分可觀的人氣。

事實上，阿甜對白癡公主而言，不只是一個枕頭娃娃而已，白癡公主過去曾透露，其實阿甜原本是姊姊小時候的娃娃，「在我還沒出生的時候就有了，因為家裡的關係，我要被送到阿公、阿嬤家，姊姊就說：『那阿甜陪妳！』之後就一直陪著我到現在，她就是我的家人，給我非常多安定的力量。」

三、泛舟哥

「泛舟哥」張吉吟原本只是一名平凡的保險業務員，2015年7月在颱風天接受採訪時，以一句「颱風天就是要泛舟啊，不然要幹嘛」，在網路上瞬間爆紅，上遍各大節目，還一夕之間變成了「國民男友」。

泛舟哥與張婷婷(法拉利姐)上酷瞧網站節目_泛舟哥（圖／記者陳明仁攝）

▲泛舟哥以一句「颱風天就是要泛舟啊，不然要幹嘛」爆紅。（圖／資料照）

泛舟哥開創粉絲團至今，已經擁有72萬人追蹤關注，以超另類方式崛起成為網路紅人，如今雖然事隔約3年多，但他目前仍常透過粉專分享生活上大小事，以及對於各類時事的看法，仍然維持高人氣。

四、紅髮艾德的貓

紅髮艾德（Ed Sheeran）愛貓成痴，是歐美娛樂圈眾所週知的事，特別的是，身為貓奴的他，不但經常在社群網站上分享寵物日常，前陣子還特地為兩隻貓咪Dorito和Calippa創立共享的IG帳號thewibbles，當時他更開心表示：「我的貓開了自己的Instagram囉，真是聰明的小傢伙。」

▲紅髮艾德的愛貓Dorito和Calippa。（圖／翻攝自Instagram／thewibbles）

▲紅髮艾德的愛貓Dorito和Calippa。（圖／翻攝自Instagram／thewibbles）

▲紅髮艾德的愛貓Dorito和Calippa。（圖／翻攝自Instagram／thewibbles）

當時短短不到一天時間，紅髮艾德愛貓專屬帳號，就吸引超過19萬名粉絲爭先關注，如今事隔約半年多，兩隻小貓咪已經擁有超過38萬人追蹤了，顯見人氣相當高，一點都不輸給主人。

五、廖峻

66歲資深藝人廖峻（本名：廖滋源）演出過多部本土劇，是許多觀眾熟悉的老面孔，有趣的是，他日前被網友野生捕獲，被爆料參觀園藝店，店員見他似曾相識又叫不出名字，問了句：「你是藝人（薏仁）嗎？」，他一句：「嘿，挖（我）花生！」

▲▼廖峻。（圖／翻攝自廖峻臉書）

▲廖峻演出過多部本土劇，是許多觀眾心目中熟悉的老面孔。（圖／翻攝自廖峻臉書）

▲▼廖峻加入不公開社團《爆廢公社》，PO文打招呼狂吸萬人朝聖。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）

▲廖峻加入不公開社團「爆廢公社」PO文打招呼時，狂吸萬人朝聖。（圖／翻攝自臉書／「爆廢公社」）

這段影片被上傳到臉書社團「爆廢公社」，引起廣大迴響，甚至被獲邀加入社團，後來，廖峻經常發文和網友互動，也不時會開直播分享生活、工作點滴，每每都能吸引上萬觀看次數，儼然成為新一代「網紅」。

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蔡桃貴, 阿甜, 泛舟哥, 紅髮艾德, Ed Sheeran, 廖峻

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