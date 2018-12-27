飯島愛孤獨死10年謎團！　生前和「他」最後一通電話曝光

▲飯島愛逝世10周年謎團曝光，生前最後一通電話打給他。（圖／翻攝自日網、元冬樹部落格）

記者陳芊秀／綜合報導

傳奇AV女優飯島愛2008年孤獨猝死在豪宅中，享年36歲，且死後將近一周後才被發現，諷刺的是那時世人正在歡慶平安夜。她逝世至今屆滿10周年，死因仍是日本娛樂圈之謎，生前許多言行再度被回憶，包括生前最後一通電話，對話內容也曝光了。

據日媒《Daily新潮》報導，諧星元冬樹（モト冬樹）是飯島愛的好友，加上他當時仍單身，一度傳出緋聞，雙方交情好到女方可以隨時來自己房間按門鈴，互開玩笑。他透露某日接到飯島愛來電說「你好嗎？一起去吃飯吧」，並說：「現在想起來，電話那一頭的聲音比平常要來得虛弱，但是那時候我工作正忙，只好用平常開玩笑的口吻回『下次有時間話啦』拒絕了。」沒想到那通竟是最後一次對話，隨後女方在家中離世，屍首更在無人發現的情況下待在屋中將近一周。

對此元冬樹相當後悔，「那時候如果有約出來見面，有什麼煩惱也可以說出來，如果是這樣的話……。」他當時因演出《櫻桃小丸子》的友藏爺爺爆紅，隨後跨足綜藝、戲劇圈，2010年宣布同居女友結婚，談到飯島愛，坦言至今從未去朋友墓前上香，「就算是去了，她也不那裡啊。但是我一年總想起她好多次，有她在的旅行總是很有趣，她不在的娛樂圈也變無趣了。」

飯島愛於2008年12月24日被發現死在家中，當時已經是死後一周的狀態，家中開著暖氣所以屍首已經腐爛。她引退娛樂圈後罹患憂鬱症，死因引發外界瘋傳，最初曾被警方推測是自殺，又有罹患愛滋的傳言，最後菸師報告結果是肺炎過世，各種傳言至今仍未平息。

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