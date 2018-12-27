ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

17歲兒「全扛」哭了　陸元琪泛淚：你還是個孩子

記者許逸群／台北報導 

藝人陸元琪今（27日）出席「寒冬送暖」公益活動，雖然自身還背負許多債款，但她仍自掏腰包捐出4萬。提到17歲的兒子袁義日前隻身去醫院探視袁惟仁，還主動向媒體表示「不要問媽媽，有事都找我」，陸元琪更是泛淚表示：「我很心疼。他的貼心，他忘記自己是小孩，他怕我被傷害，他一直擋在前面。」

▲陸元琪。（圖／記者許逸群攝）

▲陸元琪每每談到兒子的堅強都忍不住泛淚。（圖／資料照／記者許逸群攝）

陸元琪透露，某日開車載袁義去上學，她在車上摸著兒子的胸口說：「寶寶啊，你還是個孩子，不要一直想要保護媽媽，媽媽很感動，但你要依靠的人是我，因為我是你的母親。」袁義雖然沒回覆，但當下已哽咽、鼻子漲紅。陸元琪感性地說：「他頂著一個鋼盔，因為保護我可能會被別人罵，我叫他停止這樣的動作，媽很強的。」不過卻換來兒子一句「幼稚」，讓她只能苦笑。

陸元琪坦言有許多朋友在經濟上給予協助，但她從來不曾主動開口，「我的個性很硬，我不求別人幫助我，總是覺得自己可以撐過很多事。但這些課題讓我學到，不可能靠自己撐過去。」她的關卡如同電玩般一關接著一關，「我常常跟我的上帝對話，『還要來嗎？可不可以停一下？』」

袁惟仁日前回台就醫，陸元琪不曾再去探視，她說：「他的人生有他的孩子、他的家人，我已經重新開始了。」雖然這麼說，但她在受訪過程也不斷給予袁惟仁祝福，「我祝福他趕快好起來，他是靠腦子在做事的人，他經歷了這麼大的災難，會更珍惜情感、溫度這件事，但是他在我的生命中已經過去了。」
 

一句話擊潰小S「24年心防」　 她無助痛哭：到底我會什麼啊

推薦閱讀

劉駿耀告別式母悲痛　鏡頭前「最後笑容」永流傳

獨家／撈17億「稅金飆9位數」　董至成遭政府關切喊冤

怒罵「你讓我很厭煩」　他消失兩個月⋯奪下白家綺的心

《大集合》找來「追不到的女神」　輕鬆破節目紀錄

呸姐來了！蔡依林首登《紅白》曝演出「新專輯內容」

邰智源交換禮物送ＸＸ　解婕翎羞爆：我要送你存證信函

獨家／16歲兒袁義曝「封口袁惟仁病情」原因

獨家／16歲兒袁義曝「封口袁惟仁病情」原因

IG 25萬追蹤…小玉大安森林公園發禮物　時間一到「0人到場」！

網友狂酸：同居10年不上床？《比悲傷》編劇6000字解密15個「BUG」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

IG 25萬追蹤…小玉大安森林公園發禮物　時間一到「0人到場」！

網友狂酸：同居10年不上床？《比悲傷》編劇6000字解密15個「BUG」

美國偶遇迪麗熱巴！　網友偷拍背影傻眼：身材跟圖差太多

隋棠產後6天跑趴超狂！　「全身照」曝光…網友看傻：OMG

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」！　被理科太太「釣出心裡話」泛淚

金老佛爺生完2胎「鼻子惡化越來越朝天」！　變痛變緊崩潰：不知能不能救回

斷開妞妞「新鬼嫂」上《玩很大》！　小鬼公開「躺肩依偎照」：太好了

Angelababy片場不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

周揚青看不到表演…「羅志祥讓她騎身上」撐全場！　百字告白炸粉：真要嫁了

丟丟妹2分鐘狂賺200萬！　「月收40K↓暴增數倍」安親班老師變銷售女王

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

袁惟仁, 小胖老師, 陸元琪

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 陳大天：戀愛無法看見自己的荒唐！　接著「歡迎王心凌」
  2. 兒子愛咬指甲「手爛到不行」　嚴立婷放大絕…網一面倒狂推！
  3. 鄧紫棋聖誕趴「偷渡情侶裝」放閃　秒被粉絲抓包：好害羞！
  4. 張立昂貼心暖男特質！　女友一不爽「我會立刻發現」
  5. Wanna One解散演唱會8萬張門票秒殺　搖滾區喊價一張57萬
  6. 賴解孵賠掉健康「全因隱忍這件事6年」！　Ella痛哭懺悔：我真的很糟糕
  7. 17歲兒「全扛」哭了　陸元琪泛淚：你還是個孩子
  8. 齊名BTS入圍葛萊美獎！　「台灣這組樂團」搶同獎項
  9. 《知否》「可愛侍女」超眼熟！是《小美好》正妹學霸..為戲吃胖10kg
  10. 「大小姐」吳兆絃滿18歲了！　「混血神基因」全家顏值爆表

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366