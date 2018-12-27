17歲兒「全扛」哭了　陸元琪泛淚：你還是個孩子

記者許逸群／台北報導

藝人陸元琪今（27日）出席「寒冬送暖」公益活動，雖然自身還背負許多債款，但她仍自掏腰包捐出4萬。提到17歲的兒子袁義日前隻身去醫院探視袁惟仁，還主動向媒體表示「不要問媽媽，有事都找我」，陸元琪更是泛淚表示：「我很心疼。他的貼心，他忘記自己是小孩，他怕我被傷害，他一直擋在前面。」

▲陸元琪每每談到兒子的堅強都忍不住泛淚。（圖／資料照／記者許逸群攝）

陸元琪透露，某日開車載袁義去上學，她在車上摸著兒子的胸口說：「寶寶啊，你還是個孩子，不要一直想要保護媽媽，媽媽很感動，但你要依靠的人是我，因為我是你的母親。」袁義雖然沒回覆，但當下已哽咽、鼻子漲紅。陸元琪感性地說：「他頂著一個鋼盔，因為保護我可能會被別人罵，我叫他停止這樣的動作，媽很強的。」不過卻換來兒子一句「幼稚」，讓她只能苦笑。

陸元琪坦言有許多朋友在經濟上給予協助，但她從來不曾主動開口，「我的個性很硬，我不求別人幫助我，總是覺得自己可以撐過很多事。但這些課題讓我學到，不可能靠自己撐過去。」她的關卡如同電玩般一關接著一關，「我常常跟我的上帝對話，『還要來嗎？可不可以停一下？』」

袁惟仁日前回台就醫，陸元琪不曾再去探視，她說：「他的人生有他的孩子、他的家人，我已經重新開始了。」雖然這麼說，但她在受訪過程也不斷給予袁惟仁祝福，「我祝福他趕快好起來，他是靠腦子在做事的人，他經歷了這麼大的災難，會更珍惜情感、溫度這件事，但是他在我的生命中已經過去了。」

