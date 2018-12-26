雷／《金家》結局只有OO領便當！　他的下場惹鼻酸

記者李欣容／綜合報導

三立八點檔《金家好媳婦》今（26日）迎來完結篇，瑪麗（丁國琳 飾）為保護女兒領便當，被網友評為最短命的反派。而許英泰（伊正 飾）最後被Chao（陳珮騏 飾）、昊傑（陳宇風 飾）暖化，向兒女道歉後，假意刺殺Chao，引警察對他開槍打中腦部，從此瘋掉。

▲《金家好媳婦》結局，丁國琳飾演的瑪麗領便當。（圖／翻攝自三立台灣台）



許英泰逃亡想帶女兒Chao（陳珮騏 飾）離開，選搭公車以為不會被臨檢，沒想到公車司機竟然是金彥鈞（黃少祺 飾），原來是被Chao暗算，她和彥鈞早已計劃好送許英泰去警察局投案，兩人在公車上扭打起來，金彥鈞因頭痛昏倒，此時出現人生跑馬燈，想起和芷琳（韓瑜 飾）第一次見面時也是在公車上。

▲▼伊正大結局中被槍打中腦部。（圖／翻攝自三立台灣台）

Chao不斷開導許英泰，警察出現，他走投無路只好狹持自己女兒，Chao和昊傑用親情攻勢夾擊，融化大魔王的心，但他卻自覺回不去了，假動作刺殺Chao，引警察對他開槍，因打中腦部影響智力，後半生在瘋人院度過。而彥鈞最後因唐永權（李睿紳 飾）的3D投影技術結合醫療撿回一條命，和芷琳、金家全員到墓園探望高冠達（謝承均 飾）。

不少網友都湧入PTT討論：「英泰結局很鼻酸欸」、「這結局不錯」、「英泰結局好惆悵啊」、「覺得伊正好衰哦，都要用生命演這種戲」，而伊正昨（25日）在殺青酒會上透露，這結局他相當滿意。

黃少祺先前因大陸工作，向劇組請辭，能有這樣的結局，他感動說：「像夢一場，不知道他們願意為了我把這角色空下來。」也對韓瑜很抱歉，在他不在的這段日子吃盡苦頭。

▲黃少祺、韓瑜最後有情人終成眷屬。（圖／翻攝自三立台灣台）