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咘咘勁敵出現！伊正小女兒「混血萌樣」稱霸全場

記者李欣容／台北報導

伊正帶2女兒出席殺青酒會，小女兒水汪汪大眼和深邃輪廓，像極了混血兒，成為媒體捕捉焦點。伊正透露，拍戲時都沒時間陪孩子，某天回家大女兒竟不讓他抱，讓他好傷心。

▲▼《金家好媳婦》殺青酒、伊正、韓瑜、高宇蓁、江宏恩、黃少祺。（圖／三立提供）

▲伊正小女兒混血臉孔，成為鎂光燈焦點。（圖／三立提供）

伊正在三立八點檔《金家好媳婦》中飾演大反派許英泰，該戲昨（25日）殺青，他帶著2女兒參加殺青酒會，伊正坦言，大女兒很長一段時間沒看到他，竟不給抱，「那天我回家，她遇到我突然變很安靜，我說爸爸抱抱，她愣一下，大概過10分鐘，她自己主動來要抱，哇，那一抱下不來了。」

▲▼《金家好媳婦》殺青酒、伊正、韓瑜、高宇蓁、江宏恩、黃少祺。（圖／三立提供）

▲伊正（左1）帶大女兒參加殺青酒。（圖／三立提供）

前些日子，伊正老婆帶小孩到醫院打預防針，順道帶女兒去探班，「要去排戲的時候，我大女兒看著我的眼神，好像十八相送一樣，好想哭哦，從來沒有一部戲讓我這麼想殺青，第一次覺得八點檔很操。」

▲▼《金家好媳婦》殺青酒、伊正、韓瑜、高宇蓁、江宏恩、黃少祺。（圖／三立提供）

▲伊正殺青後要帶妻兒去環島旅行。（圖／三立提供）

除了大女兒之外，伊正小女兒水汪汪大眼，有著外國人一般的輪廓，萌樣完全擄獲現場工作人員，「靚靚」雖還不太會走路，但全場討抱，讓所有人瞬間融化，連攝影機都追著她跑。提到小女兒名字「王靚飛」，伊正透露「靚」字是為了紀念過世的岳父，孝心感動眾人。

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