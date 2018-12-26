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46歲江宏恩想拚「天蠍寶寶」　見丁寧高齡當3寶媽添信心

記者李欣容／台北報導

江宏恩婚後積極拚做人，但老婆Vanessa肚子卻一直沒消息，許多朋友建議他們做試管，但江宏恩說：「我們還是希望自然，還是要看跟孩子有沒有緣份。」且看丁寧46歲也懷了老三，增添不少信心。

▲▼《金家好媳婦》殺青酒、伊正、韓瑜、高宇蓁、江宏恩、黃少祺。（圖／三立提供）

▲江宏恩（中間）殺青後拚生子。（圖／三立提供）

江宏恩昨（25日）出席《金家好媳婦》殺青酒會，透露有2個月的休假時間，接著就要進《炮仔聲》劇組，要把握時間「做人」，同劇丁寧46歲才生下老三，江宏恩不擔心，「我跟我太太都是愛運動的人，我們有參加鐵人三項，有在努力啦，還是要看跟孩子有沒有緣份。」目前並無做試管的打算。

▲江宏恩迎娶女友Vanessa。（圖／艾迪昇提供）

▲江宏恩和老婆Vanessa。（圖／艾迪昇提供）

江宏恩希望生天蠍寶寶，笑稱：「所以這兩個月要好好努力。」而結婚已經一年，夫妻倆都還沒去蜜月，江宏恩說老婆確實有在抱怨。被問有沒有選好地點？江宏恩滿臉困惑說：「她想去埃及，因為她說那邊有外星人。」天馬行空的想像讓他哭笑不得，「但我是想去美國啦，我姐姐在美國，可以去探望她。」

▲▼《金家好媳婦》殺青酒、伊正、韓瑜、高宇蓁、江宏恩、黃少祺。（圖／三立提供）

▲江宏恩、謝承均出席殺青酒會。（圖／三立提供）

除此之外，江宏恩跟老婆都很愛動物，將來想在天母開寵物旅館，「一定是米其林等級的，只要是藝人、記者都半價優惠！」且他的棒球隊以過世愛犬「Jumbo」為名，球隊的成員都是喜歡動物、支持動保的各界人士，球隊收益都捐給流浪動物協會。

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關鍵字

江宏恩, 金家好媳婦, 炮仔聲, 丁寧

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