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奶茶妹妹「狂刪微博」陸網爆婚變！　4個月前曬照洩感情現況

記者陳芊秀／綜合報導

大陸網紅美女「奶茶妹妹」章澤天和大19歲京東集團創辦人劉強東結婚，原本是令人稱羨的一對夫妻，沒想到結婚第三年，老公在美國遭控性侵事件，經過調查後獲得不起訴。不過她在大陸開設的微博只有5則貼文，引發「狂刪微博」，甚至「爆婚變」的傳言。

▲奶茶妹妹和劉強東被爆婚變。（圖／翻攝自IG、微博／章澤天）

▲奶茶妹妹和劉強東被爆婚變。（圖／翻攝自IG、微博／章澤天）

奶茶妹妹是否狂刪微博？部分網友指出，她過去以手持奶茶的照片爆紅網路，以「章澤天」名義開設微博以來，在婚前有過一次刪光微博貼文的紀錄，只有2015年發文談論網路霸凌，婚後擔任京東集團公益基金會理事長後，2018年4、5月的貼文都和宣傳活動有關，沒有個人心情分享，並非如外傳狂刪微博。

▲奶茶妹妹和劉強東被爆婚變。（圖／翻攝自IG、微博／章澤天）

▲網友發現奶茶妹妹微博只有5則貼文。（圖／翻攝自IG、微博／章澤天）

▲奶茶妹妹和劉強東被爆婚變。（圖／翻攝自IG、微博／章澤天）

▲陸網盛傳奶茶妹妹狂刪微博，質疑是婚變前奏。（圖／翻攝自IG、微博／章澤天）

▲奶茶妹妹和劉強東被爆婚變。（圖／翻攝自IG、微博／章澤天）

▲奶茶妹妹曾刪光貼文，2015年發表對網路霸凌的看法。（圖／翻攝自微博／章澤天）

此外，奶茶妹妹近年重心放在IG，並時常曬出和老公劉強東的甜蜜合照，不過自從老公在美國遭控性侵事件，便已經沒有再發言，最後一則貼文停在8月8日。她9月中秋節時曾透過朋友圈曬照，發文：「只要一家人在一起，便是圓滿。祝願中秋快樂！惟願守得雲開見月明。」同時配上一家三口拿著月餅的照片，被外界視為對丈夫不離不棄的舉動。

▲▼奶茶妹妹首發文「一家人在一起便是圓滿。」（圖／翻攝自陸網／新浪娛樂）

▲奶茶妹妹在劉強東被控性侵後，曾在9月曬照發文，此舉被視為對丈夫不離不棄。（圖／翻攝自陸網／新浪娛樂）

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章澤天, 奶茶妹妹

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