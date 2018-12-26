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蔡依林新歌MV出爐！花枝裝、水煮餐「5分鐘暗喻」藏滿亮點

記者盧薇淩／北京報導

亞洲流行天后Jolin蔡依林睽違4年推出新專輯《Ugly Beauty》，26日在北京舉行發片記者會，首波主打《怪美的》MV隨之上線，砸下1500萬拍攝，華麗場景、豐富的暗喻內容，讓人看了津津有味，包含囚犯裝、鞍馬、吊雙環，甚至重現當年在金曲獎上被酸為花枝裝的經典造型，5分鐘的影片裡，藏滿亮點。

▼ 蔡依林怪美的MV 。（圖／翻攝youtube)

▲蔡依林在MV重現花枝裝。（圖／翻攝youtube)

蔡依林《怪美的》MV中DISS自己過去，以自嘲方式笑看曾經的「黑歷史」，傳遞過去與現在的Jolin「大和解」的歷程。MV劇情一開始，飾演法官的Jolin在法庭上起訴犯了「怪美罪」的囚犯，娓娓道來Jolin過去20年演藝生涯中，自己曾經以為的「罪狀」；包括江湖留傳「食物過水」減肥秘招、被八卦媒體拍到走在機場小腹微凸以為變胖、瘋狂追求美白完美去看醫生、曾經因想成為「地才」努力學《舞孃》的彩帶舞及演唱會上的吊環表演。

透過導演戲謔卻帶有幽默，回顧Jolin 過去20年所遭遇到種種掙扎、矛盾與脆弱的同時，也表達出她勇敢走出這一切傷痛、笑看過往的心路歷程。值得一提的是，MV回顧過去20年的心路歷程，這次在造型上也特別重現當年Jolin許多經典造型，像是2007年《愛無赦》MV中的囚犯裝、2007「地才」演唱會挑戰鞍馬、吊雙環的服裝，而其中最令人噴飯的一套，就是導演特別讓Jolin穿上10年前金曲獎紅毯上被酸民部落客形容為「花枝裝」的經典造型，讓Jolin笑說：｢過了十年，希望現在的我有把這套衣服詮釋得比過去更好！」

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