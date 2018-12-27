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2018韓女團總成績單出爐！一團獨霸...專家看好她們搶第二

再次重逢的世界 妮可辣死

韓國這個坑，是掉進去之後再也無法出來；即使多年以後覺得自己抽身，到頭來..

文／妮可辣死

南韓女偶像團體風格多樣，競爭十分激烈，盤點2018年女團表現，從發片次數與成績表現，都要頒給最努力工作的TWICE，不過從第二名開始就變幻莫測了，讓我們用Gaon Chart的數據分析，來看今年的女團大勢程度吧！

TWICE今年最勞苦功高

今年最頻繁回歸的就屬TWICE了，一共回歸4次，成為女團之冠，而這還不包含她們發行的日本專輯呢，這麼辛苦地活動，難怪她們獲得MAMA大賞的時候都哭成娃兒啦！

▲TWICE。（圖／翻攝自TWICE臉書）

▲TWICE今年就回歸4次。（圖／翻攝自TWICE臉書）

同樣很勤勞的還有回歸3次的MAMAMOO、Red Velvet與Lovelyz，而GFRIEND也回歸兩次。Gaon Chart發現，2016年時偶像大多上半年1次、下半年1次回歸樂壇，但從2017年開始，1年回歸3次的團體激增，也顯示歌謠界的變遷更快速了！

▲2018韓女團成績結算。（圖／翻攝自Gaon Chart官網）

▲2018韓女團回歸次數比較。（圖／翻攝自Gaon Chart官網）

音源成績BLACKPINK只靠一首歌撐起

結算數位音源成績，TWICE今年一共發行了《YES OR YES》《Dance The Night Away》《What Is Love?》等歌曲，讓音源成績暴衝，奪下本年度第一。前五名分別為BLACKPINK、Red Velvet、MAMAMOO與MOMOLAND。

▲2018韓女團成績結算。（圖／翻攝自Gaon Chart官網）

▲2018韓女團音源成績單。（圖／翻攝自Gaon Chart官網）

至於實體唱片成績，又是TWICE一枝獨秀，光2018年就累積賣破100萬張專輯，銷量幾乎是第二名（Red Velvet）的3倍，Gaon Chart指出，這已打破自2015年女團一年賣破百萬張的新紀錄。實體唱片銷售成績第3到第5則是BLACKPINK、IZ*ONE與GFRIEND。

▲2018韓女團成績結算。（圖／翻攝自Gaon Chart官網）

▲2018韓女團實體唱片成績單。（圖／翻攝自Gaon Chart官網）

綜合音源與唱片而言，TWICE已經連續兩年稱霸女團年末成績單，可說是獨霸狀態，Red Velvet則以優秀的實體銷售成績排名第二，然而特別的是獲得季軍的BLACKPINK，今年只發行了《DDU-DU DDU-DU》一首歌曲，Gaon Chart專家不可諱言，要是她們多回歸幾次，可能會威脅第二名，第四與第五的MAMAMOO與GFRIEND，都是明年競爭亞軍的強力候補名單。

▲2018韓女團成績結算。（圖／翻攝自Gaon Chart官網）

▲2018韓女團總排名成績單。（圖／翻攝自Gaon Chart官網）

▲▼ BLACKPINK「只推出9首歌」開演唱會　韓媒狠酸：沒有勝利怎麼辦？（圖／翻攝自YG、微博）

▲BLACKPINK去年只發行一首歌。（圖／翻攝自YG）

IZ*ONE預期明年擠上5大女團

以上可以發現TOP 3女團都被前三大經紀公司給佔據（JYP、SM、YG），但Gaon Chart大膽預言，《Produce 48》選出的日韓限定女團「IZ*ONE」，明年專輯銷量將有可能擠上前三寶座，最後也可能影響總排名！

▲▼IZ*ONE。（圖／環球唱片提供）

▲日韓限定女團IZ*ONE被看好。（圖／環球唱片提供）

原因無他，今年10月29日才出道的IZ*ONE，專輯銷量就已經排在女團第四，專家直言：「因為活動期間還有2年之多，只要音源成績翻盤的話，非常有可能擠進女團前五名。」大家認同嗎？

2018韓女團總排名（根據音源、唱片銷量更佔50:50）

TOP 1. TWICE
TOP 2. Red Velvet
TOP 3. BLACKPINK
TOP 4. MAMAMOO
TOP 5. GFRIEND
TOP 6. MOMOLAND
TOP 7. Apink
TOP 8. (G)I-DLE
TOP 9. IZ*ONE
TOP 10. AOA
TOP 11. 宇宙少女
TOP 12. Lovelyz
TOP 13. 少女時代-Oh!GG
TOP 14. 本月少女

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關鍵字

KPOP, 女團, TWICE, BLACKPINK, Red Velvet, MAMAMOO, IZ*ONE, Lovelyz, GFRIEND, 日韓風

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