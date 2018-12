2018韓女團總成績單出爐！一團獨霸...專家看好她們搶第二

文/妮可辣死

南韓女偶像團體風格多樣,競爭十分激烈,盤點2018年女團表現,從發片次數與成績表現,都要頒給最努力工作的TWICE,不過從第二名開始就變幻莫測了,讓我們用Gaon Chart的數據分析,來看今年的女團大勢程度吧!

TWICE今年最勞苦功高

今年最頻繁回歸的就屬TWICE了,一共回歸4次,成為女團之冠,而這還不包含她們發行的日本專輯呢,這麼辛苦地活動,難怪她們獲得MAMA大賞的時候都哭成娃兒啦!

▲TWICE今年就回歸4次。(圖/翻攝自TWICE臉書)

同樣很勤勞的還有回歸3次的MAMAMOO、Red Velvet與Lovelyz,而GFRIEND也回歸兩次。Gaon Chart發現,2016年時偶像大多上半年1次、下半年1次回歸樂壇,但從2017年開始,1年回歸3次的團體激增,也顯示歌謠界的變遷更快速了!

▲2018韓女團回歸次數比較。(圖/翻攝自Gaon Chart官網)

音源成績BLACKPINK只靠一首歌撐起

結算數位音源成績,TWICE今年一共發行了《YES OR YES》《Dance The Night Away》《What Is Love?》等歌曲,讓音源成績暴衝,奪下本年度第一。前五名分別為BLACKPINK、Red Velvet、MAMAMOO與MOMOLAND。

▲2018韓女團音源成績單。(圖/翻攝自Gaon Chart官網)

至於實體唱片成績,又是TWICE一枝獨秀,光2018年就累積賣破100萬張專輯,銷量幾乎是第二名(Red Velvet)的3倍,Gaon Chart指出,這已打破自2015年女團一年賣破百萬張的新紀錄。實體唱片銷售成績第3到第5則是BLACKPINK、IZ*ONE與GFRIEND。

▲2018韓女團實體唱片成績單。(圖/翻攝自Gaon Chart官網)

綜合音源與唱片而言,TWICE已經連續兩年稱霸女團年末成績單,可說是獨霸狀態,Red Velvet則以優秀的實體銷售成績排名第二,然而特別的是獲得季軍的BLACKPINK,今年只發行了《DDU-DU DDU-DU》一首歌曲,Gaon Chart專家不可諱言,要是她們多回歸幾次,可能會威脅第二名,第四與第五的MAMAMOO與GFRIEND,都是明年競爭亞軍的強力候補名單。

▲2018韓女團總排名成績單。(圖/翻攝自Gaon Chart官網)

▲BLACKPINK去年只發行一首歌。(圖/翻攝自YG)

IZ*ONE預期明年擠上5大女團

以上可以發現TOP 3女團都被前三大經紀公司給佔據(JYP、SM、YG),但Gaon Chart大膽預言,《Produce 48》選出的日韓限定女團「IZ*ONE」,明年專輯銷量將有可能擠上前三寶座,最後也可能影響總排名!

▲日韓限定女團IZ*ONE被看好。(圖/環球唱片提供)

原因無他,今年10月29日才出道的IZ*ONE,專輯銷量就已經排在女團第四,專家直言:「因為活動期間還有2年之多,只要音源成績翻盤的話,非常有可能擠進女團前五名。」大家認同嗎?



2018韓女團總排名(根據音源、唱片銷量更佔50:50)

TOP 1. TWICE

TOP 2. Red Velvet

TOP 3. BLACKPINK

TOP 4. MAMAMOO

TOP 5. GFRIEND

TOP 6. MOMOLAND

TOP 7. Apink

TOP 8. (G)I-DLE

TOP 9. IZ*ONE

TOP 10. AOA

TOP 11. 宇宙少女

TOP 12. Lovelyz

TOP 13. 少女時代-Oh!GG

TOP 14. 本月少女

想成為韓星爆爆特約寫手嗎?歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多妮可辣死專欄文章