ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

八點檔跟時事「衝撞系千金」賴芊合開車肇逃　民視曝內幕：是巧合

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》中，資深演員高群飾演的「蔡正當」一角，跟高欣欣飾演的許秀珍以及藍葦華飾演的兒子蔡有財，到處唱那卡西，過著平凡的幸福人生，沒想到突然一場車禍，造成蔡正當失明，劇情走向令人揪心。

▲《好運來》高群出車禍。（圖／民視提供）

▲《好運來》高群出車禍。（圖／民視提供）

拍攝當天，高群透露「拍攝車禍戲時，剛好寒流來襲，躺在柏油路上，冷風不斷吹來，感覺時間過得特別慢。」更讓他難忘的是，為了呈現出被撞擊的感覺，NG了好幾次，因為每次看到車子衝過來，都會忍不住想閃躲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《好運來》高群出車禍。（圖／民視提供）

▲《好運來》高群出車禍。（圖／民視提供）

對此，高群苦笑說「那是我人生中最痛苦的一晚，回去後還發燒了，老婆心疼得不得了，還說要不要就不演了」，他說當晚回去好好休息，工作人員也有送上關心，他說大家都為了這部戲劇《好運來》拚鬥，會跟大家一起持續下去。

▲《好運來》高群出車禍。（圖／民視提供）

▲《好運來》高群出車禍。（圖／民視提供）

而《好運來》也在民視官方YouTube上傳了該集，標題寫道「衝撞系千金」，相當跟時事，令不少網友聯想到歌手邱軍撞死計程車司機的新聞，不少觀眾紛紛留言「這集標題直接跟上時事，小編的智慧很高喔」、「到底怎麼辦到每次都這麼跟進時事呢」。對此，民視回應《ETtoday星光雲》，其實劇本早有安排車禍橋段。

▲賴芊合在《好運來》開車肇逃。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館 Formosa TV Dramas）

▲賴芊合在《好運來》開車肇逃。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館 Formosa TV Dramas）

原來《好運來》劇本早就安排賴芊合開車衝撞高群，男友余政鴻會代替她出面頂罪，沒想到會跟時事不謀而合，並非緊跟時事而特意寫的劇情，民視相關人員感嘆「我們常常都會突然有巧合，戲如人生、人生如戲的感覺」。

▲賴芊合在《好運來》開車肇逃。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館 Formosa TV Dramas）

▲賴芊合在《好運來》開車肇逃。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館 Formosa TV Dramas）

此外，賴芊合在劇中是位千金大小姐，因為心情不好而開車衝撞高群，她也在社群網站上寫下拍車禍戲的心情「這場戲我自己也膽顫心驚，有幾幕真的是自己開車，速度要有也要演，我也必須算好煞車點，真的緊張死了。車子不是自己的，我必須在短時間內熟悉，但是我一次次地克服」，敬業的態度也讓許多網友送上讚賞。

▲賴芊合在《好運來》開車肇逃。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館 Formosa TV Dramas）

▲賴芊合在《好運來》開車肇逃。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館 Formosa TV Dramas）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」！4年天王嫂一毛未收…現省864萬

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」！4年天王嫂一毛未收…現省864萬

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？「自己攔車談車資」　司機還原接送過程

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？「自己攔車談車資」　司機還原接送過程

《魷魚2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」！　網傻眼：導演會氣炸

《魷魚2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」！　網傻眼：導演會氣炸

快訊／邱軍撞死運將「還隱瞞登台演出」　經紀公司聲明怒了：研議解約

快訊／邱軍撞死運將「還隱瞞登台演出」　經紀公司聲明怒了：研議解約

《家務2》男星驟逝！7天前才發文「身心疲憊」　享年39歲

《家務2》男星驟逝！7天前才發文「身心疲憊」　享年39歲

劉畊宏開演唱會變「集體跳操大會」！　觀眾傻眼：放周杰倫的歌一直跳

劉畊宏開演唱會變「集體跳操大會」！　觀眾傻眼：放周杰倫的歌一直跳

陸失聯男星「左腿一片紅」原因曝！　現身警局受訪：我很ok

陸失聯男星「左腿一片紅」原因曝！　現身警局受訪：我很ok

小S肝臟拉警報！　突宣布戒酒內幕不簡單　好友口風超緊

小S肝臟拉警報！　突宣布戒酒內幕不簡單　好友口風超緊

吳奇隆遭狂傳婚變首發文！「關心1事」釣出台灣女星…劉詩詩也發聲

吳奇隆遭狂傳婚變首發文！「關心1事」釣出台灣女星…劉詩詩也發聲

陸男星發聲證實淪豬仔！「遭囚禁剃頭」　脅迫內幕曝：還有50人受困

陸男星發聲證實淪豬仔！「遭囚禁剃頭」　脅迫內幕曝：還有50人受困

《請回答1988》男星遭爆「拍貼機店搞4P」　本尊曬照諷：沒那麼瘋

《請回答1988》男星遭爆「拍貼機店搞4P」　本尊曬照諷：沒那麼瘋

邰智源看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　罕見動怒吐槽：很低級

邰智源看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　罕見動怒吐槽：很低級

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」！4年天王嫂一毛未收…現省864萬

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？「自己攔車談車資」　司機還原接送過程

《魷魚2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」！　網傻眼：導演會氣炸

快訊／邱軍撞死運將「還隱瞞登台演出」　經紀公司聲明怒了：研議解約

《家務2》男星驟逝！7天前才發文「身心疲憊」　享年39歲

劉畊宏開演唱會變「集體跳操大會」！　觀眾傻眼：放周杰倫的歌一直跳

陸失聯男星「左腿一片紅」原因曝！　現身警局受訪：我很ok

小S肝臟拉警報！　突宣布戒酒內幕不簡單　好友口風超緊

吳奇隆遭狂傳婚變首發文！「關心1事」釣出台灣女星…劉詩詩也發聲

陸男星發聲證實淪豬仔！「遭囚禁剃頭」　脅迫內幕曝：還有50人受困

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

好運來, 高群, 好運到

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 賈永婕任101董座遭指「月薪幾百萬做小網紅的事」　喊冤：誤會大了
  2. 陸一線男星爆「襲胸楊冪」猥瑣喊：軟軟的！　受害女藝人名單曝光
  3. 李炳輝中風後再添新症腳無力　感謝蕭敬騰陳美鳳幫忙尾牙有著落
  4. 歌手藍如潔車禍遭撞鎖骨全裂　遭對方無視拒不賠償醫院痛哭
  5. 張文綺錄外景惹怒洪榮宏「他當場走人」！　工作人員求道歉哭一團
  6. 《夜市王》總決賽在高雄？官方回應藏玄機…網：終於等到觀眾評分
  7. 上班上到失去人生　神劇《人生切割術》第2季加倍驚悚
  8. 照片發現過世老婆！　黃西田思念亡妻秒決定「環島旅行」兒嚇壞
  9. 《九重紫》電視看得到！李昀銳私下放閃孟子義「吻戲秘辛」全說了
  10. 「2024台灣人氣團體」排名出爐！　FansWorld粉絲窩湧入105萬票

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366