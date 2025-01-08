八點檔跟時事「衝撞系千金」賴芊合開車肇逃　民視曝內幕：是巧合

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》中，資深演員高群飾演的「蔡正當」一角，跟高欣欣飾演的許秀珍以及藍葦華飾演的兒子蔡有財，到處唱那卡西，過著平凡的幸福人生，沒想到突然一場車禍，造成蔡正當失明，劇情走向令人揪心。

▲《好運來》高群出車禍。（圖／民視提供）

拍攝當天，高群透露「拍攝車禍戲時，剛好寒流來襲，躺在柏油路上，冷風不斷吹來，感覺時間過得特別慢。」更讓他難忘的是，為了呈現出被撞擊的感覺，NG了好幾次，因為每次看到車子衝過來，都會忍不住想閃躲。

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▲《好運來》高群出車禍。（圖／民視提供）

對此，高群苦笑說「那是我人生中最痛苦的一晚，回去後還發燒了，老婆心疼得不得了，還說要不要就不演了」，他說當晚回去好好休息，工作人員也有送上關心，他說大家都為了這部戲劇《好運來》拚鬥，會跟大家一起持續下去。

▲《好運來》高群出車禍。（圖／民視提供）

而《好運來》也在民視官方YouTube上傳了該集，標題寫道「衝撞系千金」，相當跟時事，令不少網友聯想到歌手邱軍撞死計程車司機的新聞，不少觀眾紛紛留言「這集標題直接跟上時事，小編的智慧很高喔」、「到底怎麼辦到每次都這麼跟進時事呢」。對此，民視回應《ETtoday星光雲》，其實劇本早有安排車禍橋段。

▲賴芊合在《好運來》開車肇逃。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館 Formosa TV Dramas）

原來《好運來》劇本早就安排賴芊合開車衝撞高群，男友余政鴻會代替她出面頂罪，沒想到會跟時事不謀而合，並非緊跟時事而特意寫的劇情，民視相關人員感嘆「我們常常都會突然有巧合，戲如人生、人生如戲的感覺」。

▲賴芊合在《好運來》開車肇逃。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館 Formosa TV Dramas）

此外，賴芊合在劇中是位千金大小姐，因為心情不好而開車衝撞高群，她也在社群網站上寫下拍車禍戲的心情「這場戲我自己也膽顫心驚，有幾幕真的是自己開車，速度要有也要演，我也必須算好煞車點，真的緊張死了。車子不是自己的，我必須在短時間內熟悉，但是我一次次地克服」，敬業的態度也讓許多網友送上讚賞。

▲賴芊合在《好運來》開車肇逃。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館 Formosa TV Dramas）