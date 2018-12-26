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忍了鈕承澤11年「對我心理極敏感」　柯奐如：被性侵不用孤單面對

記者洪文／台北報導

導演鈕承澤被爆性侵《跑馬》女工作人員，也被爆出2007年讓柯奐如全裸拍了5小時床戲，留下揮之不去的陰影。沉默了11年，她25日轉發一則有關性侵的文章，忍了11年決定正視傷口，也向《ETtoday》坦言：「因這事對我的心理來說是極為敏感的，我們都無法預期，怎麼樣的提問，可能又會在當下或事後，心裡再度出現什麼樣的感覺，目前我必須做到保護自己的心。」

▲▼鈕承澤、柯奐如。（圖／本報資料照）

▲鈕承澤、柯奐如。（圖／本報資料照）

談到臉書發文，柯奐如希望可以為指控鈕承澤性侵的《跑馬》女工作人員打氣，「我沒有她的聯繫方式，沒有她的同意，也不該去打擾她。我想現在透過大家媒體的報導，她或許已經接收到。她不是孤單的一個人在面對，很多人是重視這件事，和她站在一起的。」

至於11年前的往事，柯奐如不再回應，「目前針對這件事，我的原則就是不接受任何媒體的訪問，只有在自己的臉書談論，才能保有自己想表達的完整性，不被斷章取意或扭曲。同時，才能由自己決定，什麼時間想談，談到哪裡，或者完全不談，完全尊重內在的感受和意願、時間。」

柯奐如25日在臉書發文，她轉發一則「正視性侵」的文章，直言因為這篇文章，才有勇氣面對11年前的傷口，「唯有好好凝視，才有機會找到出口。選擇逃避，並不會心安，選擇沉默，心裡的傷痛，無法自行消失。」

對於和自己有類似遭遇的人們，柯奐如真誠地表達支持和陪伴，「你是重要，且無需被質疑的。你很美，你有價值，你該被尊重。」她表示，台灣電影圈習慣沉默，無法像南韓一樣製作出《熔爐》這樣的電影，但她不願意再保持沉默，因為不想要在多年後想起此事，卻是感到後悔，「至是目前我僅能做的，我希望能讓妳知道，妳並不孤單，且妳幫助了我，謝謝妳……」

鈕承澤在2007年拍攝了第一支長片《情非得已之生存之道》，在導演的同時，也自己演出柯奐如男友，並且拍攝了一場床戲。然而，當時有消息爆料，因為劇本寫得很模糊，柯奐如一直到當天抵達現場，才被鈕承澤以「藝術犧牲」為由要求全裸上陣，最後只好硬著頭皮上，前後共拍了5小時，留下揮之不去的陰影。

柯奐如後來接受採訪，談到被半強迫拍全裸床戲，坦言：「事後我回到家，覺得不舒服。」但對於詳細狀況不願多談。鈕承澤則喊冤，表示這場床戲是有道理的，當下也跟柯奐如本人討論過內容，得到對方同意，「我沒有覺得她看起來不高興啊！」並強調自己也是演員出身，對演員都保持尊重，絕對沒強迫任何人做不想做的事。

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