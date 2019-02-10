鄭世雲療癒語錄！　「就算有些緩慢，我們也別停下來」

文／甜栗子

韓歌手鄭世雲在《Produce 101》第二季，雖以一名之差沒能變成Wanna One成員，不過成功吸引一票忠實粉絲，他年僅21歲，卻時常說出相當超齡又有智慧的話，讓栗子很佩服，身為姊姊的我，在生活上或在工作上碰到難關時，也時常把這些世雲說過的話拿出來再看一遍，對受傷的小小心靈很有療癒效果啊～～！

▲鄭世雲年僅21歲，卻經常說出超齡金句。（圖／翻攝自鄭世雲官方臉書，以下皆同）



「很努力地活著跟很忙碌地活著，好像是兩件不同的事吧。就算有些緩慢，我們也別停下來。」

在這要求「快、快、快」的時代，好似慢下腳步一切就毀了，但慢慢來，並不代表不努力，不一定要把自己的生活塞滿，才叫「用力地活著」，專注明白自己的目標，就算每一天只前進一步，只要不停下來，就對得起自己。

「說實在的，決心要開始一件事的時候，其他需要費神的事也很多，就像我想做音樂，卻不是只在音樂上努力就可以的。」

「只做自己想做的事」基本上是不可能的，就像歌手不能只唱歌，必須要學會拍照好看、回歸時要管理身材，應對進退還要懂得不要太失禮，為了最想要做的那一個目標，中間可能要先完成10件不那麼喜歡的事情，但不需要太沮喪，也不要那麼快放棄，走過崎嶇路程，最後看到的風景會是最美的。

「遇到第一次做的事情，要像已經很熟似地去做；

遇到已經很上手的事情，要像初次做時一樣面對。」

所有的第一次總是令人緊張的，自己給自己未知的恐懼，但是不要因此失去自信，要像是已經是老經驗一樣的，堂堂正正地去做。反而在已經很熟悉的事情上，不要因此掉以輕心，永遠要像第一次一樣，認真且誠摯地面對。

「『努力』也是需要努力的。努力本身就是一種才能。」

努力是一種選擇，選擇堅持不懈也算是一種「個人技」吧：）

Q：現在算是走在花路上了嗎？

「不管是花路還是柏油路，都打算默默地、堅持不懈地走下去，就算多少會緩慢一點。」

「花路」意指走在一條花開的路上，有祝福順利、成功的意思。經過2次選秀節目，現在終於出道，終於能有屬於自己的歌、多一點能用自己方式和歌迷溝通的時間，但這就算是「走在花路上」了嗎？世雲給出了一個很突破盲點的答案，其實無論這一條路是平順還是四處凹洞，既然選擇踏上了，就要好好地、踏實地走完。

＊甜栗子，高中時搭上Super Junior《Sorry, Sorry》熱潮，一腳踏進K-pop深淵，從說到韓國只知道《大長今》的小朋友變成老韓迷，當了幾年純螢幕飯之後，2017年被柳昇佑這孩子勾起追星魂，算是臨老入花叢（？）再度開啟燒錢養兒子模式，歡迎喜歡昇佑，或是想一起喝茶回想2009年黃金年代的朋友來相認。