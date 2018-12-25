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SBS歌謠大戰／世勳突告白伯賢熱了！主持人要求照做...全場笑翻

記者吳孟庭／綜合報導

南韓大型歌謠祭典《SBS歌謠大戰》今（25）晚舉辦，男團EXO全身暗黑踏上紅毯，因為世勳突如其來的告白，伯賢坦言「聽了很熱」，沒想到主持人突然要他做出「很熱的pose」，全員沒幫忙反而避開，獨留他一個人在場中央，接下來還意圖陷害Suho，粉絲笑稱根本「互相傷害」。

▲SBS歌謠大戰／世勳突告白伯賢熱了！主持人要求照做...全場笑翻。（圖／翻攝自SBS）

▲SBS歌謠大戰紅毯上，世勳突告白伯賢說他熱了！（圖／翻攝自SBS）

南韓目前接近0度，許多偶像都穿著厚重大衣走上紅毯，EXO也以暗黑的風格登場，被問到今晚將會帶來什麼樣的表演？是否可以給一些提示？Suho先是暗示像是電影《瞞天過海》《007》的風格，但接著竟說出《搖擺男孩》，這是成員D.O.參與的新戲，本人在旁邊聽了愣住，Suho才開玩笑說沒有這回事。

接著全團老么世勳突然被主持人問到，對於今年一整年的活動，有什麼話想對其他人說？因為突如其來的提問，他不知所措先是噗哧一笑，接著才正色回答「非常感謝哥哥們，今年辛苦了」，沒想到伯賢聽了直呼好熱，主持人便順勢要他擺出一個很熱的姿勢。

▲SBS歌謠大戰／世勳突告白伯賢熱了！主持人要求照做...全場笑翻。（圖／翻攝自SBS）

▲伯賢與Suho擺pose時候，全員散開一旁竊笑。（圖／翻攝自SBS）

可能因為要求太無厘頭，成員們全都大笑，接著避開畫面站到旁邊，隨著主持人喊「1, 2, 3」，伯賢只好擺出一個用手搧風的pose。接著主持人請團員推薦隊上的時尚人物配戴寫著「歌謠大戰」的髮飾，Suho再度被推上火線，完全沒有人要救他，只好盡力擺出帥氣表情，擺完還自己偷笑。

▲SBS歌謠大戰／世勳突告白伯賢熱了！主持人要求照做...全場笑翻。（圖／翻攝自SBS）

▲Suho戴上搞笑髮箍還得裝帥氣，自己擺完也笑了。（圖／翻攝自SBS）

2018《SBS歌謠大戰》預計在台灣時間4點半正式開始，包含BTS防彈少年團、EXO、Wanna One、TWICE、BLACKPINK、Red Velvet、WINNER、iKON、Apink、MAMAMOO、GOT7、GFRIEND、NCT、MOMOLAND、善美、BTOB、MONSTA X、SEVENTEEN等18組偶像，罕見三大經紀公司全都到齊了。

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關鍵字

SBS歌謠大戰, EXO, 伯賢, 世勳, Suho, D.O., 日韓風

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