陳冠霖新戲摟2女神　老婆傳「床戲片段」說話了！

記者李欣容／台北報導

陳冠霖和李燕在《炮仔聲》第一集就有床戲，李燕完全沒包袱，反觀陳冠霖卻很害羞，在拍攝時緊拉棉被，透露自己因脊椎受傷打了鋼釘無法運動，肚子都胖起來。而劇中和李燕、曾莞婷都有親密戲，陳冠霖不怕老婆吃醋，甚至老婆還會傳床戲片段給他聊演技，讓他直誇老婆非常大器。

▲陳冠霖（右）脊椎出現退化現象。（圖／記者黃克翔攝）

陳冠霖年輕時出過車禍，本身4、5脊椎壓迫，今年5月找了醫師檢查，安排核磁共振，發現舊傷部位有退化現象，裝了2個支架，打了6根釘子，但因工作早已安排，無法馬上手術，只能靠中、西醫治療追蹤，只要一動就會痛，在劇中他公主抱李燕也是負擔。

▲三立八點檔《炮仔聲》首映會，左起王宇婕、陳志強、吳婉君、陳冠霖、李燕、曾莞婷。（圖／記者黃克翔攝）

事實上，這不是陳冠霖第一次身體出狀況，先前拍《甘味人生》時他也因心臟痛掛急診，醫生初步推測「心臟阻塞」，還拿了舌下含錠藥先救命，最後再去權威醫生診斷發現是「心臟瓣膜脫垂」，急診隔天還是照常上工，讓粉絲心疼。至於脊椎問題，陳冠霖說：「如果開刀也不可能恢復正常，只能維持，而且要穿鐵背心一年。」現在車上都有放鋼條護腰。

▲陳冠霖（中間）和李燕、曾莞婷搭擋，老婆不吃醋還幫看演技 。（圖／記者黃克翔攝）

這檔戲中，他和李燕、曾莞婷都有感情戲，被問到會不會怕老婆吃醋？陳冠霖坦言老婆相當大器，「她看了（床戲）還會發給我，說你這場演得不投入，對不起觀眾。」就連去大陸工作3個月，都是陳冠霖主動打電話回家，「她就是那種，沒關係你去工作，家裡面我顧好就好了。」