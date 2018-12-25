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狂練英語4個月還請3個家教　河正宇英文獲好評終於安心了

圖文／鏡週刊

由河正宇、李善均主演的韓國年度大片《90分鐘末日倒數》，本週三（12月26日）將在韓國上檔。日前2人上綜藝節目《演藝家中介》宣傳，河正宇允諾：「只要觀影人次突破700萬，就穿韓服再來上節目！」

金秉祐自編自導的《90分鐘末日倒數》故事設定在2024年美國總統大選當天，美國中情局對河正宇率領的傭兵部隊下達綁架北韓政要的命令，卻在執行任務時遇到埋伏…。

由於整部電影近8成以英語發音，讓飾演傭兵隊長的河正宇備感壓力。日前在韓國媒體試映會上，河正宇坦承過去接拍導演朴贊郁《下女的誘惑》時有大量日語，逼得他在電影開拍前4個月就開始苦練，這次情況也一樣。

「《90分鐘末日倒數》2017年8月4日開鏡，早在4個月前我就開始讀英文台詞，開拍前1個月決定出國練習英文並集中上課，回到韓國後每週固定與導演見面5次對台詞，並找3位英語家教，每天練習到很晚。」河正宇回憶起當時雖餘悸猶存，但電影放映後記者們稱讚他的英語流利且生活化，讓他安心不少。

河正宇（右）、李善均在《90分鐘末日倒數》中合作無間，共同執行一連串不可能的任務。（華聯國際提供）

與河正宇的情況不同，飾演北韓醫生的李善均雖僅有幾句英文台詞，但他得說流利的北韓方言，讓他苦笑：「用北韓語演戲很難，往往記得發音時，演戲的情緒卻無法完美表達。」《90分鐘末日倒數》12月28日在全台上映，2019年1月2日金秉祐將率河正宇、李善均展開3天2夜的寶島宣傳。

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