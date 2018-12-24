玖壹壹耶誕城交換禮物　健志「解酒液→汽車鑰匙」超神

記者許逸群／新北報導

玖壹壹來了！《星光雲！RUN新聞》今（24日）平安夜到新北耶誕城與民眾大玩交換禮物，三人分別帶著一樣禮物與民眾隨機換禮物，看最終誰換到的禮物能夠在「節目設定的條件」中獲勝。只是沒想到，他們竟然用著一些「莫名其妙」的東西換到住家鑰匙、汽車鑰匙以及一份雞排套餐！

▲▼玖壹壹跟著《RUN新聞》與民眾玩交換禮物。（圖／記者季相儒攝）

甫推出新專輯《博感情》的玖壹壹到新北耶誕城與民眾玩交換禮物，春風先是用了「浪漫的雞腿」換到一盒玩具；洋蔥用「菜頭」換到兔子帽；健志則是用解酒液換到雨傘，第一輪看似換到的禮物都不錯。接著風春又用了玩具換到環保餐具，不過洋蔥卻換來一隻會動的假蟑螂，苦笑說「換來這個值得嗎」，健志則是換到一個資料夾。

▲▼洋蔥換到假蟑螂；健志換到車鑰匙。（圖／記者季相儒攝）



最終春風換到「雞排＋飲料」，健志換來「車鑰匙」，不過洋蔥也不落人後，換到民眾的「住家鑰匙」。而節目最終的比賽項目是禮物的大小、長度等，最輸的人將換上聖誕樹服裝，在街上發放糖果。最後分數最低的洋蔥願賭服輸，不過形象地變裝發糖果，也讓主持人KID與熊熊誇讚說「非常親民」！

▲▼洋蔥變裝送糖果給小朋友。（圖／記者季相儒攝）