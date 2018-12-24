阿翔一下機就出狀況　「車上昏睡不醒」浩子嚇到了

記者許逸群／台北報導

旅遊、美食節目其實有許多辛苦的地方不是觀眾能夠體會。浩角翔起兩人都有高山症，有次節目要去超過三千公尺的祕魯庫斯科，被稱為「控制哥」的阿翔一下飛機就開始感到不對勁，趕緊吃藥後竟然立刻睡著，一度讓浩子嚇壞，開始一直搖他，搖了好久阿翔終於醒來，浩子搞笑的說：「害我有點失落！」

▲浩翔雖無私交，但之間保有革命情誼。（圖／衛視中文台提供）

浩角翔起日前上衛視中文台《請問你是哪裡人》分享外景辛酸。阿翔為了高山症早有準備各種藥物，一下飛機感到不舒服就立刻吃藥，隨後立刻昏睡。直到車子開到中途要放大家上廁所時，以往會馬上跳起來的阿翔竟然一動也不動，從來沒看過這個情形的浩子也嚇壞了，所幸阿翔只是睡著，讓大夥嚇了一跳。

說到外景主持的痛苦也得撐下去的時候，阿翔有次去澳洲出外景，一下機就胃痛，他在澳洲的12天都不曾好轉。他回到台灣檢查後才發現是胃食道逆流，原本還有點肉的阿翔也因為這樣瘦了好幾公斤，且胃食道逆流也就一直跟著他，算是另類的職業傷害。

▲外景主持人們分享工作趣事與辛酸。（圖／衛視中文台提供）

該集節目來賓有阿翔、楊子儀、謝忻、周宜霈與唐振剛等人，主持人于美人一開場就說：「歡迎收看《食尚玩家》退休版！」讓浩子與阿翔當場作勢大呼難過，而楊子儀也打趣地自嘲：「節目是紅在他們手上，毀在我手裡。」