況明潔淚送安迪　以「同事身分」道別：他沒有下台

記者李欣容／台北報導

安迪12月2日因食道癌離世，今（24日）在二殯舉行告別式，況明潔和安迪認識多年，曾經住在安迪老家，她雙頰掛著淚水，哽咽說：「演藝人員就是這樣，希望每一天都能在舞台上，知道他後面的演藝生涯不是很順遂，我今天化了一點妝來，想以同事的身分告訴安迪哥，他只是到另一個世界的舞台，他並沒有下台。」

▲況明潔出席安迪告別式。（圖／記者李毓康攝）

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況明潔以前在城市少女活動時，安迪老婆阿娥是她們的合音，「我們是分開認識的，但又是鄰居，平常買菜也會遇到。」坦言安迪最後的日子，她並沒有打擾阿娥，但兩人至今仍是用安迪的LINE聯絡：「有些人會跟她（阿娥）說，要不要用自己的，怕嚇一跳，但我是不忌諱。」離開現場時，況明潔臉上帶著一絲溫暖微笑，送走自己的恩人。

▲況明潔泣不成聲。（圖／記者李毓康攝）

▲安迪告別式，女兒林吟蔚。（圖／記者李毓康攝）

安迪罹患食道癌，喉下長了5公分腫瘤，若要開刀可能會影響講話以及進食，他傾向化療、電療，堅強挺過第一期療程，身體暴瘦10公斤，因腫瘤壓迫氣管，呼吸困難，11月初陷入昏迷，12月2日病逝，享年57歲。

由於安迪23年前遇到嘉年華的大樓火災，被困在火場，曾交代女兒不要火葬，遺孀阿娥擲筊詢問後事，安迪則說，一切由老婆處理，「怎麼辦都高興。」

▲安迪告別式。（圖／記者李毓康攝）