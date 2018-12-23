羅志祥瘋喊木村拓哉「老公」　周揚青吐槽1句話登熱搜！

記者陳芊秀／綜合報導

藝人羅志祥長久以來一直是木村拓哉的粉絲，22日得知對方開設微博，除了秒速關注，更曬照隔空告白。他見到自己的名字和偶像一起登上熱搜，興奮直說「我要哭了，我的名字居然跟我的偶像放在一起啦」，沒想到女友周揚青留言吐槽，兩人對話還登上微博熱搜冠軍。

▲羅志祥喊木村拓哉老公，周揚青吐槽。（圖／翻攝自微博）

羅志祥曬出昔日追星照，主動Tag木村拓哉「希望您會看見我」，不過被女友周揚青吐槽「大哥要寫日文！不然你覺得你老公能看得懂？」他回應「我相信我老公他會看得懂的！」不過他隨後重新將貼文加上日文。

▲木村拓哉開微博，羅志祥曬照打招呼。（圖／翻攝自微博／羅志祥）

▲周揚青吐槽「大哥要寫日文」，羅志祥加上日文還喊木村拓哉「老公」。（圖／翻攝自微博）

木村拓哉自從微博曝光，才過一天就突破31萬人追蹤，23日PO文「早上好」，迷弟羅志祥也趕來留言「希望你有美好的一天！天啊快送我上去！」原來他前晚現身上海，為手錶品牌出席代言活動，身穿黑色西裝內搭白襯衫，打黑色領結，大噴型男帥氣，發表會照片在陸網瘋傳，被目擊粉絲大讚：「一舉一動都充滿魅力，回答問題不急不緩，氣場十足，還能再愛100年！」

▲木村拓哉一PO文，羅志祥也趕來留言。（圖／翻攝自微博）





▲木村拓哉上海出席品牌活動。（圖／微博博主《從今開始做學霸》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲木村拓哉在上海出席代言活動。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）