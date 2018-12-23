愷樂崩潰：都破音還說我假唱！　被酸民逼清唱證明..爆笑回應

記者盧薇淩／台北報導

愷樂近日推出全新EP《泡泡糖》，23日在西門町舉辦簽唱會，現場唱跳《戀愛泡泡糖》、《致未來的戀人啊》2首歌曲，結束後受訪時，她大呼：「我都是真唱，還一堆人說我假唱，連破音都收進去了！」對於不斷被網友批評假唱，愷樂苦笑說：「還有人要我清唱！但唱跳歌手哪有人清唱，我都唱到快斷氣了！」也希望網友少點批評，多一點鼓勵。

▲愷樂簽唱會 。（圖／環球提供）

愷樂日前在新北耶誕城開唱，但有網友批評她假唱，為此感到無奈，「覺得很委屈啊，看到網友的話還是會被影響，我希望以後自己可以更強大。」簽唱會現場粉絲人數不如中南部時，她說：「我好像在南部比較紅耶。」也笑說自己今日請出「長輩」，不過來的人還是比較少，「所以我下一張會穿套頭的高領毛衣！」

第二波主打《致未來的戀人啊》唱出想戀愛的心情，台北簽唱會邀來影歌雙棲的男神張立昂擔任嘉賓，她也選出了順眼、身高175公分以上、剝蝦以及有肩膀等擇偶條件，笑說：「剛有大力吸一下他的空氣，很香。」不過恢復單身後，陸續有人替她介紹對象，大約有4個，但目前還沒約出去，「怕你們會拍，拍了又沒有了，浮上檯面後會有各界的聲音，當藝人談戀愛很辛苦。」

▲愷樂簽唱會，張立昂站台。（圖／環球提供）

先前愷樂和邱昊奇到墾丁旅遊被拍到，她笑說：「曝光之後就漸行漸遠，比較少聯絡了。你們可以不要一直來拍我嗎？我爸爸、媽媽很擔心（感情）。」簡爸爸希望她早日找到伴，還對她說：「希望女兒演藝事業不要太發光發熱，怕會嫁不掉。」不過爸爸不會當面催婚，只會在和朋友聊天時提到，由於爸爸跟陳漢典是車友，覺得陳漢典人很好，甚至想要送作堆，愷樂說：「但我就『先不要』、『先不要』。」

▲愷樂一連唱跳2首歌曲。（圖／環球提供）