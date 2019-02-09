演完蝙蝠俠發現「很無聊」！　4位拒演漫威英雄的影星

記者傅家妤／綜合報導

近年來超級英雄題材的電影已經成為市場上的主流，每每漫威、DC或是索尼等影業公司推出英雄片，都會讓一眾電影迷為之瘋狂，而且不少好萊塢影星都是演出「超級英雄」在全球走紅，其中最好的例子就是小勞勃道尼（Robert Downey Jr.），他在接下「鋼鐵人」一角後，身價隨即翻漲好幾十倍，而且還是漫威最會吸金的演員之一。雖然出演「超級英雄」有很大的機率可以賺到超高知名度，讓身價翻倍，但是好萊塢當中仍有演員卻拒絕了這樣的機會，以下我們就來列舉其中4位拒絕出演「超級英雄」的好萊塢影星。

茱蒂佛斯特（Jodie Foster）

▲茱蒂佛斯特曾公開批超級英雄片，掀起不少熱議。（圖／《星際異攻隊2》劇照、達志影像）

茱蒂佛斯特過去曾榮獲奧斯卡影后獎項，演而優則導演的她，是演藝圈數一數二才華橫溢的女演員之一，但她過去曾公開表示，如果英雄片真的成為了好萊塢的主流，將會毀掉電影的將來，她認為近幾年來讓英雄片成為趨勢，是很短視近利的，「去看電影就好像到大型遊樂園般，製作公司把錢投資在創造崩壞的內容上，你可以得到很好的回報，但是這終將會破壞全球觀眾的觀影習慣。」因此她也不會考慮接觸超級英雄片，除非該角色具備很複雜、有深度的心理思考。

梅爾吉勃遜（Mel Gibson）

▲梅爾吉勃遜除了是一名優秀的演員，跨界當導演也有很高的成就。（圖／達志影像）

其實梅爾吉勃遜是小勞勃道尼的恩人，他曾在小勞勃道尼歷經事業低潮時，拉了對方一把，後來小勞勃道尼在接下鋼鐵人爆紅後，也希望反過來拉恩人一把，引薦了他去演漫威的電影，開創事業的新契機。

▲小勞勃道尼曾嘗試引薦梅爾吉勃遜加入漫威宇宙，但卻被對方拒絕了。（圖／翻攝自小勞勃道尼IG）

據悉，後來梅爾吉勃遜拒絕了，他坦言過去真的受邀加入漫威宇宙，出演雷神索爾的爸爸，但是當時他卻沒有答應，接受《Entertainment Weekly》訪問時曾表示，「我看著這類的電影，其實我也覺得很困惑，我覺得他們花費在這類電影上的錢，遠遠超出了應有的價值，但可能我真的拍過了這類的『綠幕電影』就會瞭解到底差別在哪裡了吧。」

克里斯汀貝爾（Christian Bale）

▲克里斯汀貝爾雖曾出演過「蝙蝠俠」，但是後來他一直都對此類影片提不起興趣而沒有再接演。（圖／《黑暗騎士：黎明升起》劇照）

克里斯汀貝爾過去雖然曾參演過《蝙蝠俠》3部曲，但其實他個人對英雄片並沒有很理解，甚至甚少接觸英雄片，他曾說過自己對超級英雄電影一點都不了解，也幾乎可以說是完全沒有概念：「我實在想不起任何一部我看過的超級英雄電影，除了我自己演出的以外，還有...克里斯多福李維（Christopher Reeve）演的超人。」他稱自己知道超級英雄電影很有趣，也有聽很多人給出非常好的評價，但自己就是提不起任何興趣，之後再有類似片約找上門他也都不再接了。

傑森史塔森（Jason Statham）

▲傑森史塔森曾受邀出演漫威英雄片，但他拒絕了。（圖／華納兄弟提供）

傑森史塔森過去雖曾獲邀參演漫威的電影作品，但當時拒絕了，在此之前他曾公開表示過，認為超級英雄片是被過度吹捧了：「很多現在主流電影在我看來，例如說那種漫威那一類的電影，我覺得任何人都能夠做到，我其實沒有太大野心，但是我覺得如果要我的奶奶，然後把她放到一個綠色布幕前，然後他們就可以找來特技演員把所有的動作完成，他們依靠的不就是綠色布幕，和美金2億元預算，全都是CGI特效製造出來的。」他強調自己並沒有貶低英雄片演員的意思，只是認為對他來說，真槍實彈上陣的老演員，才是自己欽佩的對象。

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