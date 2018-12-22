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楊冪、劉愷威結婚5年「婚變爆15次」　飛香港見小糯米…夫妻0互動被抓包

記者陳芊秀／綜合報導

楊冪、劉愷威22日宣布離婚，兩人原本是娛樂圈令人稱羨的明星夫妻，不過結婚4年多來，大部分時間全在澄清婚變。根據陸網回顧，兩人自2015年首度爆出婚變，停工飛到香港和女兒小糯米團圓時，港媒更是全天跟拍，雙方互動引發各界揣測。

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▲▼劉愷威生日，楊冪慶生文缺席。（圖／翻攝自微博） 

▲楊冪、劉愷威結婚領證5年，婚變傳了將近15次。（圖／翻攝自微博）

楊冪和劉愷威結婚第二年時，就傳出秘密離婚的消息，當時她先是出面斥責婚變消息「扯淡呢都」，18日又在微博PO出放閃文字，跟老公互相附和喊話「我們很好。」原本常隔空曬照傳情的關係，逐漸變得低調，老公2016年受訪被問起「上次何時見楊冪？」男方尷尬反應再度掀起網友討論。

▲劉愷威現身機場，被追問和楊冪擺冷臉。（圖／CFP） 

▲劉愷威現身機場，被追問和楊冪擺冷臉。（圖／CFP）

網路黑料出現「楊冪出軌離婚」，經紀公司「嘉行傳媒」主動發聲明捍衛名譽，「信息（訊息）完全是虛假的、惡意的。」為了駁斥婚變，劉愷威出席新戲發表會時，特地曬出婚戒粉碎謠言，2016年6月，金融圈盛傳雙方離婚，原因是公司掛牌上市前做了股東調查，意外發現離婚狀態，兩人婚姻關係再添質疑。

楊冪和劉愷威。（圖／CFP） 

▲楊冪和劉愷威多次發聲明駁斥婚變，網路仍出現無數秘密爆料。（圖／CFP）

楊冪為了駁斥婚變，機場和劉愷威的互動成了澄清最佳場合。老公2016年老公出軌疑雲時，她第一時間選擇力挺，2017年更飛到香港和丈夫、女兒小糯米一家過農曆年，還共同參加親子運動會，引來路人圍觀，現身香港機場時，2個大人更當起人肉鞦韆，留下一家三口同框的經典畫面。

▲▼楊冪、劉愷威婚後育有女兒小糯米。（圖／CFP）

▲楊冪、劉愷威婚後育有女兒小糯米，機場留下一家三口同框的溫馨畫面。（圖／CFP）

▲楊冪見到大批記者搶拍，第一時間為愛女小糯米遮臉。（圖／CFP）

▲楊冪飛到香港為小糯米慶生，見到媒體搶拍第一時間為愛女遮臉。（圖／CFP）

▲楊冪、劉愷威帶小糯米參加運動會。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪、劉愷威帶小糯米參加運動會，現場零互動引來外界揣測。（圖／翻攝自微博）

楊冪和劉愷威。（圖／CFP）

▲楊冪和劉愷威近年在機場一同框就登熱搜。（圖／CFP）

然而婚變傳言仍無法平息，楊冪2018年獨自在北京老家過農曆年，只有貓咪做伴，老公劉愷威面對外界好奇，發文強調「有回家」，不過一整年來夫妻沒有再同框，最後由經紀公司證實離婚消息，年底為大陸娛樂圈投下最大震撼彈。

▲▼楊冪離婚。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪、劉愷威宣布離婚。（圖／翻攝自微博）


【楊冪、劉愷威力抗婚變歷程】

2015年11月　爆秘密離婚，楊冪、劉愷威互相喊話「我們很好」
 2015年12月　劉愷威搭肩楊冪現身機場粉碎離婚傳言
2016年 4月　劉愷威答不出「上次何時見楊冪」爆婚變
 2016年 4月　經紀公司發聲明駁斥「楊冪出軌婚變」
 2016年 5月　劉愷威曬婚戒
2016年 5月　金融圈爆楊冪、劉愷威離婚了
 2016年 6月　劉愷威高調接機楊冪粉碎離婚傳言
2016年 8月　楊冪缺席女兒畢業典禮爆婚變
 2016年 8月　楊冪素顏送女兒上學
2016年 9月　楊冪生日劉愷威零時PO文放閃
2016年10月　卓偉題詩爆料「劉郎已恨晴川遠，一入孤峰春夢殘」
 2016年11月　劉愷威深夜密會王鷗，同房4小時爆出軌疑雲
 2016年11月　楊冪、劉愷威被爆年初簽字離婚
 2016年11月　楊冪回應：無論如何都相信劉愷威
2017年 1月　劉愷威小糯米穿父女裝，楊冪消失爆婚變
 2017年 2月　楊冪香港快閃3天全家同框
2017年 3月　楊冪劉愷威參加女兒親子運動會
2017年 3月　楊冪劉愷威親子運動會零互動爆婚變
2017年 4月　楊冪劉愷威婚姻被算綠了餿了，經紀公司怒嗆造謠
 2017年 6月　楊冪2度缺席小糯米生日
 2017年 6月　楊冪帶父母到香港為女兒慶生
2018年 2月　楊冪農曆年缺席劉愷威一家團圓
 2018年 9月　楊冪被白富美千金曬照喊「前妻」
2018年12月　網傳楊冪劉愷威將宣布離婚，工作人員駁斥
2018年12月　經紀公司證實楊冪劉愷威離婚

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