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《爸爸5》2年鄧倫小山竹合體！　萌娃一露甜笑…大門牙消失啦

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星鄧倫演出《一千零一夜》、《香蜜沉沉燼如霜》等劇人氣狂飆，緊接著擔任社教節目《上新了故宮》班底嘉賓，每集介紹故宮文物，更公開故宮未開放區域的景色，吸引不少考古迷關注。該節目每集都會找藝人來客串短劇，還原清宮日常，最新一期更出現《爸爸去哪兒5》的小山竹，「登山父女」相隔2年重聚，讓觀眾眼睛一亮。

▲鄧倫和小山竹在《爸爸去哪兒》第5季當實習父女。（圖／翻攝自微博／爸爸去哪兒）

▲鄧倫和小山竹在《爸爸去哪兒》第5季當實習父女。（圖／翻攝自微博／爸爸去哪兒）

《爸爸去哪兒5》播出時掀起中港台網友熱烈討論，小山竹可愛又善解人意，加上男神鄧倫，高顏值父女檔擄獲一票媽媽粉絲。時隔2年她身穿小清裝，扮演乾隆最寵愛的十公主，並再度和鄧倫同框，整個人暴風抽高，一露燦笑，可愛的大門牙卻是不見了，原來已經到了換牙期。

▲鄧倫《上新了故宮》重逢小山竹。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲鄧倫《上新了故宮》重逢小山竹。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲鄧倫《上新了故宮》重逢小山竹。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

▲小山竹揮舞鈴鼓奔跑，一露笑容缺了大門牙。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

網友見到鄧倫合體小山竹，紛紛截圖狂讚「同框的畫面好暖」、「眼神好溫柔」、「鄧爸爸寵溺的笑，小山竹甜甜的笑」、「滿滿的回憶滿滿的愛。」還有人翻出2年前「登山父女」的照片比對，激動回應「短短一分多鐘的視頻我居然看哭了怎麼回事！」

▲網友比對2年前照片，大讚畫面超暖。（圖／翻攝自微博）

▲網友比對2年前照片，大讚畫面超暖。（圖／翻攝自微博）

►鄧倫《上新了故宮》重逢小山竹。（影片連結請按此）

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