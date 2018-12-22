騎車找林昶佐只為給他聽新歌！　樂團超熱血求建議

▲血肉果汁機剛拿下金音獎。（圖／血肉果汁機）

記者盧薇淩／台北報導

台灣金屬樂團血肉果汁機，甫於金音獎中打敗宇宙人和TRASH樂團獲得「最佳現場演出獎」，將於29日在故鄉台中Legacy開唱，這次演出特地打造成宮廟舞廳風格，還結合傳統布袋戲劇團、表演藝術舞團。此外，22日公布嘉賓，將找來Beyond Cure樂團主唱蝙蝠（Bat Lin），及閃靈樂團主唱、立委Freddy林昶佐同台演出。

▲血肉果汁機演唱會，將找閃靈林昶佐當嘉賓 。（圖／血肉果汁機）



Beyond Cure樂團主唱蝙蝠去年底因重大車禍而暫別休養，由於私下和血肉團員認識許久，也深愛他們的獨特幽默風格，因此一接到邀約就馬上答應。去年出重大車禍後，蝙蝠表示，「車禍後對於演出目前都還沒有太大影響，頂多不能大動作跳得太過激烈！』血肉主唱Gigo更透露，「曾經在台下聽蝙蝠試音吼腔，聽起來就像一頭90噸的巨獸要衝過來了，一樣震撼。」

▲血肉果汁機將在台中開唱。（圖／血肉果汁機）

另一位嘉賓為閃靈林昶佐，身為樂團大前輩的Freddy提到血肉果汁機，表示他們和閃靈同樣是很「台」的樂團，記得多年前到台中出差，血肉的主唱仲宇為了讓Freddy能給血肉果汁機的新歌提點和建議，特地騎車前往高鐵站，就為了讓Freddy聽一首新歌，還是最初版的midi檔。對於這樣熱血行為，Freddy印象非常深刻，表示目前閃靈現在寫歌速度慢很多，身為血肉歌迷的自己，能一直聽見血肉的新歌，就非常滿足了。而血肉主唱Gigo也回應，Freddy就像祖師級，「我在大學時就曾經請教過Freddy吼腔如何使用，他也是血肉果汁機一位很重要的貴人，教導且協助血肉很多。」