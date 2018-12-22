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鈕承澤氣炸了「臉書清空3年貼文」　最新留下：哈哈哈

記者洪文／綜合報導

導演鈕承澤遭控性侵《跑馬》女工作人員，交保之後沈默12天再度發聲，疑似指控外界未審先定他罪行，讓他感嘆：「這世界如此殘忍？」發文不到1小時，網友發現他火速刪除公開貼文，現在更把近3年的貼文全部不見，只留下2015年11月的貼文：「哈哈哈，李烈！」

▲▼鈕承澤刪光臉書3年po文。（圖／本報資料照、翻攝自鈕承澤臉書）

▲鈕承澤臉書3年po文全部不見。（圖／翻攝自鈕承澤臉書）

其實鈕承澤僅是把公開貼文全部隱藏起來，而非全部刪光，好友還是可以看見他的文章。不過，網友抱持正反兩面的想法，「導演你現在在演哪齣？」、「還看著自己死亡，受害人才是看著自己死亡吧」、「導演應該很難過」、「不要再言語傷害了拜託」。

▲▼鈕承澤刪光臉書3年po文。（圖／本報資料照、翻攝自鈕承澤臉書）

▲鈕承澤臉書更改觀看權限。（圖／翻攝自鈕承澤臉書）

刪文前最後一篇PO文，來自鈕承澤21日晚間臉書寫下：「目睹自己的死亡，行刑的隊伍排得老長。」又說「這世界如此殘忍？任由恨惡蔓延滋長？」疑似認為外界未審先給他定罪，最後以「悲傷長出喜悅，絕望生出希望」勉勵自己，隨即湧入大批網友批評，他不到1小時火速隱藏，讓外界認為他擔心貼文影響案情才會隱藏。

在此之前，鈕承澤9日應訊後在臉書上PO文：「妖魔都是自身的恨與惡創作的，在砸下石頭之後，請閉上眼睛，感受愛，就會更有力量將世上的仇恨與惡念化解消融⋯LOVE。」雖未直接提及被控性侵風波，不過已引來網友湧入留言：「女方指控你的行為，你只要回答有或沒有就好」、「你在說你自己是惡魔嗎？」也有人要他「面對、處理、放下。」

事實上，鈕承澤7日赴大安分局應訊後，就在媒體面前直言：「我會盡全力配合調查，希望會是場公正審判，但有場公審正在進行，已經判處我死刑，鈕承澤已死。」似乎不滿外界在案件未有結果前評論，全程僅約30秒，並未對案件內容多做說明，便迅速離開現場。

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