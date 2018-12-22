《屍速列車》的她逃過一死　到《保健老師安恩英》對抗惡靈

圖文／鏡週刊

繼朱智勛、裴斗娜、柳承龍主演的《李屍朝鮮》，金所炫主演的《Love Alarm》及志洙、鄭彩妍、振永主演的《My First First Love》後，全球最大的串流平台Netflix將開拍第4部韓國原創自製戲劇《保健老師安恩英》。該劇由電影《沒有秘密》《胡蘿蔔小姐》導演李京美執導，《屍速列車》女星鄭由美主演。

《保健老師安恩英》根據鄭世朗同名長篇小說改編，原著2017年曾獲韓國日報文學獎肯定，描述平凡名字的保健老師安恩英擁有能驅趕鬼神的特殊能力，前往新任職的高中後，發現學校瀰漫著一股不尋常的神祕氣息。看似恐怖的題材，但鄭世朗以戲謔搞笑的手法呈現惡靈出現的場面，風格奇幻有趣。

《保健老師安恩英》劇集由曾拍攝《花美男拉麵店》《閉嘴！花美男樂團》《鄰家花美男》《花郎》等多部偶像劇的「Oh!！Boy Project」製作公司負責，並由擅長刻劃小人物的電影《沒有秘密》《胡蘿蔔小姐》編導李京美執導，影視雙棲、表演經驗豐富的鄭由美則在劇中飾演個性溫柔堅韌的女主角「安恩英」，預計2019年在Netflix獨播。



更多鏡週刊報導

《李屍朝鮮》朱智勛太威 未開播就確定拍第二季

演驚悚片成癮 戲劇女王金宣兒稱「這樣拍戲」最幸福

車太鉉抛離婚震撼彈？ 「家人不能選擇，老婆總可以選擇吧！」