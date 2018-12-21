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馮紹峰告白趙麗穎「我一輩子都輸給妳」　秘戀趙麗穎內幕曝光！

記者陳芊秀／綜合報導

「收視女王」趙麗穎搭檔馮紹峰主演《知否知否應是綠肥紅瘦》，終於定檔於12月25日播出，近日劇組釋出更多預告，其中男主角台詞「我一輩子都輸給妳」，呼應兩人戲外已經結婚的現實人生，讓觀眾大呼期待。

▲《知否》12月25日開播。（圖／翻攝自微博）

▲觀眾等一年！《知否》宣布12月25日開播。（圖／翻攝自微博）

《知否知否應是綠肥紅瘦》改編自關心則亂的小說，以北宋為時代背景，描述官家之女盛明蘭，自幼最不受寵，到後來成為影響家中興衰的關鍵人物，同時和世家之子有關跨越年齡之戀。趙麗穎戲裡喊馮紹峰「顧二叔」，論及婚嫁時直說「我這輩子做比丘尼，我坐道姑，我放牛耕田也不會嫁給你」，卻因為緣份牽繫一輩子，預告最後夫妻對話，「你要是心疼我，投壺輸我兩把就好」，對方深情款款說「我一輩子都輸給妳」，台詞甜度破表。

▲趙麗穎戲裡喊馮紹峰「二叔」，兩家人有世交關係，後來成了夫妻。（圖／翻攝自YouTube／LINE TV）

▲趙麗穎戲裡喊馮紹峰「二叔」，兩家人有世交關係。（圖／翻攝自YouTube／LINE TV）

▲趙麗穎戲裡喊馮紹峰「二叔」，兩家人有世交關係，後來成了夫妻。（圖／翻攝自YouTube／LINE TV）

▲趙麗穎戲裡拒嫁馮紹峰：「我放牛耕田也不會嫁給你。」（圖／翻攝自YouTube／LINE TV）

▲趙麗穎戲裡喊馮紹峰「二叔」，兩家人有世交關係，後來成了夫妻。（圖／翻攝自YouTube／LINE TV）

▲趙麗穎、馮紹峰命運緊緊相繫，最終成了夫妻。（圖／翻攝自YouTube／LINE TV）

▲趙麗穎戲裡喊馮紹峰「二叔」，兩家人有世交關係，後來成了夫妻。（圖／翻攝自YouTube／LINE TV）

▲馮紹峰深情告白：「我一輩子都輸給妳。」（圖／翻攝自YouTube／LINE TV）

《知否》被視為趙麗穎和馮紹峰的定情之作，不過電視劇21日舉辦試片會，製作人侯鴻亮爆料，兩人在拍戲前早就在一起了，「拍《知否》就是兩人相互深入了解的一個過程。」導演張開宙也透露男女主角拍戲默契十足，經常一次就拍好，並形容「像過日子一樣拍戲。」製作人的爆料引來陸網推測，兩大明星早在電影《女兒國》拍戲就開始交往。

除了趙麗穎和馮紹峰，第二男主角朱一龍因為網路劇《鎮魂》爆紅一整年，緊接著在《知否》3人將有一段三角戀，勢必成為追劇一大看點。該劇選角都是2018年的風雲人物，製作人侯鴻亮則表示，當初看完小說，和編劇、導演溝通，一致認為趙麗穎最合適擔任女主角，馮紹峰則是擊敗眾多男演員中脫穎而出，朱一龍則是導演張開宙推薦，原因是「試戲時覺得特別好」，選角當初完全沒料到會有今日的高人氣。

▲趙麗穎戲裡喊馮紹峰「二叔」，兩家人有世交關係，後來成了夫妻。（圖／翻攝自YouTube／LINE TV）

▲朱一龍因《鎮魂》爆紅，演《知否》是因為導演張開宙推薦。（圖／翻攝自YouTube／LINE TV）

▲《知否知否應是綠肥紅瘦》預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

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