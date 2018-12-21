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死侍氣炸：說好的醜毛衣趴呢？　金鋼狼聯手好友惡整！網笑爆：趴樹下當禮物

記者洪文／綜合報導

「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）也有被整的一天，但他氣炸了！他平常愛整「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman），未料他周四參加好友的聖誕趴，卻反被對方聯手其他好友惡整，全場只有他乖乖照著原來的dresscode穿上超醜的毛衣赴約，沒辦法像其他明星一樣帥帥拍照，外媒形容是「好萊塢最大笑話」，網友蓋千樓笑爆：「現在知道你是禮物了，快滾去聖誕樹下趴好！」

▲▼萊恩雷諾斯、休傑克曼、傑克葛倫霍。（圖／翻攝自萊恩雷諾斯IG）

▲▼休傑克曼、傑克葛倫霍聯手惡整，萊恩雷諾斯有點不太開心。（圖／翻攝自萊恩雷諾斯IG）

▲▼萊恩雷諾斯、休傑克曼、傑克葛倫霍。（圖／翻攝自萊恩雷諾斯IG）

其實聖誕節穿上「醜毛衣」文化習俗始據傳始於80年代，雖然英美國家的母親時常幫家人針織毛衣在聖誕節穿上，但是年輕人一直以來抗拒這樣的幼稚禮物，直到電影《BJ單身日記裡》柯林佛斯所穿的聖誕毛衣造型引領風潮開始有了變化，自此醜毛衣開始成為節慶的一部分，越來越多品牌開始在聖誕節推出聖誕限定的醜毛衣。

 「死侍」萊恩雷諾斯在Instagram張貼2張照片，只有他穿上一件像個「聖誕禮物」的醜毛衣，看起來相當沮喪，而休傑克曼、傑克葛倫霍站在他旁邊笑得超開心，貼文附上：「這些人說這是一個毛衣派對。」PO文一出網友更蓋千樓笑爆：「你就像個禮物！」「薩諾斯」喬許布洛林（同時也是「機堡」）也來留言：「我還在門外敲門呢！」網友驚回：「小心他彈動手指，殺光一半的人！」

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聖誕節, 死侍, 萊恩雷諾斯, 金鋼狼, 休傑克曼

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