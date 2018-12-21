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天后演唱會後台大公開！　精美服裝、超威「道具跑車」外洩

記者盧薇淩／台北報導

國際天后莫文蔚（Karen）22日將四度在台北小巨蛋開唱，21日率先邀媒體及歌迷參觀演唱會後台，包括她的專屬化妝間、服裝間、舞者服裝間等，以及她歷年演唱會的經典海報及服裝，再加上這次巡演限定的道具跑車、中國大鼓，展出內容應有盡有，莫文蔚這次巡演所帶的古箏就放在化妝間，她應媒體要求現場彈奏了一下，笑說：「不能彈太多，要留給明天的演出！」

▲▼莫文蔚演唱會後台直擊。（圖／記者林敬旻攝）

▲莫文蔚帶媒體直擊演唱會後台。（圖／記者林敬旻攝）

莫文蔚表示，這次為小巨蛋的演出準備了不一樣的表演，除了曲目調整，還暗示明天會有特別嘉賓共襄盛舉。她很喜歡中西合併的表演方式，所以演唱會上特別安排了古箏及中國大鼓的橋段，另外千變萬化的舞台機關也會是一大亮點，呼籲明天要來看演唱會的歌迷朋友：「先吃飽，不要喝太多東西以免跑廁所，因為只要離開一下下就會錯過很多精彩的節目！」

▲▼莫文蔚演唱會後台直擊。（圖／記者林敬旻攝）

▲莫文蔚這次巡演限定的道具跑車曝光。（圖／記者林敬旻攝）

「絕色莫文蔚25週年世界巡迴演唱會」台北站是2018的最後一站，明年莫文蔚會繼續巡迴表演，她說：「有很多地方都想去走一遍，想用音樂來感謝每一個地方的歌迷朋友。」因為長期忙於工作，莫文蔚與老公聚少離多，她透露老公對此有一點小抱怨，「但他知道表演是我生命中很重要的部分，謝謝他的體諒。」莫文蔚也答應老公2020年會休息一整年，屆時會好好陪他，享受兩人世界。

▲▼莫文蔚演唱會後台直擊。（圖／記者林敬旻攝）

▼莫文蔚演出時會用到的服裝、道具公開。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼莫文蔚演唱會後台直擊。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼莫文蔚演唱會後台直擊。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼莫文蔚演唱會後台直擊。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼莫文蔚演唱會後台直擊。（圖／記者林敬旻攝）

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