鄒兆龍：韓國瑜在美國很紅！　「好萊塢高雄人」說話了

記者洪文／台北報導

高雄市長當選人韓國瑜日前意外透露2019年3月將有好萊塢巨星來高雄演講，網友紛紛牽線的「在好萊塢的高雄人」就是《駭客任務2》、《九品芝麻官》的「常威」鄒兆龍。談起家鄉高雄的新市長，剛好來台參與《黃金娛樂城》手遊廣告的鄒兆龍坦言：「很替他開心，他在美國很多人關心。」

至於是否為韓國瑜牽線好萊塢巨星來台？鄒兆龍眼睛驚訝地睜大否認：「我沒那麼大的力量，連個邊都沾不上，怎麼會有我？」有媒體再追問，他笑說：「我牽線就牽我自己了！」

▲「常威」鄒兆龍來台替高雄市長當選人韓國瑜開心。（圖／記者張一中攝）

高雄市長當選人韓國瑜日前與澳門台商會長簡廷會面，意外透露2019年3月將有好萊塢巨星來高雄演講，而且透過一個在好萊塢前後20年的一位高雄人牽線邀請的，而這位高雄子弟讓高雄能夠在國際舞台上發光發熱，正接洽這位好萊塢的超級巨星來家鄉高雄做一場「如何愛護地球」的演講，希望未來的高雄在知名度和形象上能夠真正的發光發熱，而且高雄市政府不需要花到什麼錢，所以把這個好消息先跟市民分享。

這位居中牽線的「在好萊塢的高雄人」到底是誰？網友紛紛猜測就是鄒兆龍。鄒兆龍常常出現在許多經典港片，最為人得知的就是《九品芝麻官》中的「常威」。現年51歲的鄒兆龍，為天生壞人臉總是飾演無惡不作的奸詐反派，每部電影都希望他能趕快有報應，但在戲外他卻有著相當刻苦的童年，12歲就擔起家計，踏入演藝圈工作，背後的過程被揭開後，令許多觀眾相當心疼。

鄒兆龍雖然演出過多部港劇，但他卻是個土生土長的台灣高雄人，幼年時因為父親早逝，擁有13個兄弟姊妹的他，5歲時就開始外出工作幫忙分擔家計，6歲時到雕刻店跟著師父打零工，9歲時轉行做起麵包，沒有和一般小孩一樣無憂無慮的童年，他總是一邊工作，一邊學習武功，更在12歲時踏入演藝圈，當起明星的替身。

隨後，鄒兆龍家境變好後，便決定到美國求學，在一次因緣際會之下到了好萊塢，在2003年時演出《駭客任務》第二、三部曲的「賽洛芙」一角。鄒兆龍這樣的背景，也被網友認為是韓國瑜口中的「在好萊塢的高雄人」。