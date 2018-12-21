MPF久等了！鼓鼓合體廷廷台北跨年　驚喜獻唱這首歌

記者盧薇淩／台北報導

蕭秉治與鼓鼓跨年時將獨家在台北合體，除了各自帶來精彩的表演外，也將獨家合體嗨唱，這也是繼鼓鼓今年2月「MAKE IT REAL」台北安可場，蕭秉治擔任嘉賓後，相隔10個月後，兩人再度合體表演，對於MPF來說意義重大，因此他們除了表演MP魔幻力量的經典歌曲外，搶先公布歌單亮點，將重新詮釋正能量的歌曲《向前走》，希望2019年大家一起《向前走》，勢必成為節目一大亮點。

▲鼓鼓、廷廷將在台北跨年合體 。（圖／Choc雜誌提供）

睽違三年，帶著全新專輯《凡人》回歸歌壇的蕭秉治，成績不凡，8月舉辦的免費新歌戶外演唱會也引起廣大迴響，再次出發以個人身份首次參與跨年，他將再帶給歌迷最極致演出，蕭秉治也將在臺北跨年晚會上帶來full band演出，讓現場成為最大的KTV。鼓鼓為帶給全場最嗨的表演，也為跨年演出重新設計開場以及編舞，率領高達10位大陣仗的舞群帶來最震撼的演出，讓跨年晚會瞬間成為最嗨的電音派對。

▲鼓鼓和廷廷將合唱《向前走》 。（圖／Choc雜誌提供）



最特別的是，蕭秉治與鼓鼓今年將在臺北跨年演唱會獨家合體演出，對於MPF來說經過7年漫長的等待，MP魔幻力量2011年曾在臺北市政府跨年晚會陪伴MPF同歡。兩人將帶來演出《向前走》，閩南語不「輪轉」的蕭秉治，還特別反覆聽鼓鼓重新編曲的demo，在練團時為了幫助他練習，甚至也自我要求全程以閩南語對話，糾正發音，讓他能演唱道地「氣口」的《向前走》。