ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

MPF久等了！鼓鼓合體廷廷台北跨年　驚喜獻唱這首歌

記者盧薇淩／台北報導

蕭秉治與鼓鼓跨年時將獨家在台北合體，除了各自帶來精彩的表演外，也將獨家合體嗨唱，這也是繼鼓鼓今年2月「MAKE IT REAL」台北安可場，蕭秉治擔任嘉賓後，相隔10個月後，兩人再度合體表演，對於MPF來說意義重大，因此他們除了表演MP魔幻力量的經典歌曲外，搶先公布歌單亮點，將重新詮釋正能量的歌曲《向前走》，希望2019年大家一起《向前走》，勢必成為節目一大亮點。

▲▼ 鼓鼓廷廷將在台北跨年合體 。（圖／Choc雜誌提供

▲鼓鼓、廷廷將在台北跨年合體 。（圖／Choc雜誌提供）

睽違三年，帶著全新專輯《凡人》回歸歌壇的蕭秉治，成績不凡，8月舉辦的免費新歌戶外演唱會也引起廣大迴響，再次出發以個人身份首次參與跨年，他將再帶給歌迷最極致演出，蕭秉治也將在臺北跨年晚會上帶來full band演出，讓現場成為最大的KTV。鼓鼓為帶給全場最嗨的表演，也為跨年演出重新設計開場以及編舞，率領高達10位大陣仗的舞群帶來最震撼的演出，讓跨年晚會瞬間成為最嗨的電音派對。

▲▼ 鼓鼓廷廷將在台北跨年合體 。（圖／Choc雜誌提供

▲鼓鼓和廷廷將合唱《向前走》 。（圖／Choc雜誌提供）
 
最特別的是，蕭秉治與鼓鼓今年將在臺北跨年演唱會獨家合體演出，對於MPF來說經過7年漫長的等待，MP魔幻力量2011年曾在臺北市政府跨年晚會陪伴MPF同歡。兩人將帶來演出《向前走》，閩南語不「輪轉」的蕭秉治，還特別反覆聽鼓鼓重新編曲的demo，在練團時為了幫助他練習，甚至也自我要求全程以閩南語對話，糾正發音，讓他能演唱道地「氣口」的《向前走》。

夜店妹魔鬼身材和臉孔　「希望男伴酒醒後撐得住」

推薦閱讀

小玉、笑笑「嘴對嘴照」終於公開！　解答7天前「開始交往原因」

死侍氣炸：說好的醜毛衣趴呢？　金鋼狼聯手好友惡整！網笑爆：趴樹下當禮物

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！　男星驚：大到不用出門遛狗

張杰曬女兒了！　首曝「雙胞胎近照」網激動：終於等到了

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！　下半輩子「全為了孫安佐而活」

鈕承澤沈默12天再發聲：目睹自己死亡　「這世界如此殘忍？」

陳妍希、陳曉馬爾地夫婚紗照來啦！　碰鼻子、十指緊扣甜炸

腳趾變黑發臭駭如乾屍！　醫一看搖頭「不打麻藥直接剪掉」：這沒救了

人類的貪婪已經殺死龍貓！　宮崎駿：再也做不出這樣的電影了

楊丞琳、張韶涵、陳妍希、周揚青全到了！　「喝阿嬌喜酒」根本同樂會

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉、笑笑「嘴對嘴照」終於公開！　解答7天前「開始交往原因」

死侍氣炸：說好的醜毛衣趴呢？　金鋼狼聯手好友惡整！網笑爆：趴樹下當禮物

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！　男星驚：大到不用出門遛狗

張杰曬女兒了！　首曝「雙胞胎近照」網激動：終於等到了

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！　下半輩子「全為了孫安佐而活」

鈕承澤沈默12天再發聲：目睹自己死亡　「這世界如此殘忍？」

陳妍希、陳曉馬爾地夫婚紗照來啦！　碰鼻子、十指緊扣甜炸

腳趾變黑發臭駭如乾屍！　醫一看搖頭「不打麻藥直接剪掉」：這沒救了

人類的貪婪已經殺死龍貓！　宮崎駿：再也做不出這樣的電影了

楊丞琳、張韶涵、陳妍希、周揚青全到了！　「喝阿嬌喜酒」根本同樂會

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

孫尤安

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 她當年背「落跑市長封號」　曝拒絕柯文哲關鍵4字　
  2. 吳尊打球受傷！　72歲爸「緊盯著他」眼神逼哭網友
  3. 王仁甫Cosplay放大絕　KID虧沒錢後製：不要假高X
  4. 賈乃亮深夜帶2女回家！　分居李小璐…夫妻全年0同框
  5. 《聲林》高人氣6選手回歸踢館！　網狂推這位：當初淘汰最可惜
  6. 林宥嘉超暖給選手建議　讓蕭敬騰融化告白：好愛你喔！
  7. 10億千金搭公車出意外！　噴血「痛到暈眩」被司機無視氣炸
  8. 王力宏人生首座影帝！澳門電影節開心致謝：媽，我拿獎了
  9. 陳妍希、陳曉馬爾地夫婚紗照來啦！　碰鼻子、十指緊扣甜炸
  10. 特／東西賣出去，人進得來！　MAMA用十年打造「KPOP夢想殿堂」

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366