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開口「就像在裸奔」！　吳宗憲、楊丞琳...《蒙面》5歌手一秒被拆穿

記者楊蕎綺／綜合報導

大陸音樂實境節目《蒙面唱將猜猜猜》邀請歌手「真人不露相」一展歌喉，一切評分不看臉、不靠名聲，單純以歌聲分勝負，雖然主旨如此，也真的有不少人在拿掉面具後引發陣陣驚呼，不過也有人聲線實在太過明顯，一開口「就像在裸奔」，還沒公開真面目，身分早就被粉絲看透透。

林宥嘉

林宥嘉扮成熊貓人登場，一開口馬上讓現場101位觀眾與藝人評審豎起耳朵，之後演唱劉若英的《成全》，細緻的嗓音、熟悉的音色，馬上讓評審一致判定是林宥嘉，他是選秀節目《超級星光大道》出身，與主持人陶晶瑩有淵源，正巧陶子是該次《蒙面》的猜評團團長，一聽到熊貓人的歌聲便笑問：「是不是跟我很熟？」一拿下面具果然就是Yoga本人。

青峰

青峰化名「沒事別老學我叫」一開口就被認出，早在第一集出場就被全場認出，頭上的大貓頭根本無用，但評審團也不戳破，故意留他到第2集，他知道自己藏不住了，乾脆連旁邊的蕭敬騰都拉下水，一起揭穿真實身份，連兩集都玩心大開，最後他頗有感觸地說：「蒙著面唱歌真的比較快樂。」

吳宗憲

吳宗憲化名「啟德龍」登場，開口第一句「明年這個時間」，發音、咬字、唱腔在在都顯示他就是吳宗憲，表演結束後在台上還直接說出招牌用語：「嘿嘿，厲害啦！」等於把真實身分昭告天下，他也乾脆豁出去，大方玩最擅長的綜藝哏，當被問為什麼要取名為「啟德龍」的時候，他說自己名叫東強，「你們可以叫我啟德龍東強」，逗得現場嘉賓都笑翻直說：「能不能真心一點蒙面！」

楊丞琳

楊丞琳化名「一閃一閃亮晶晶的鑽石女士」演唱粵語歌《冷雨夜》，開口第一句馬上就露餡，有人直說「楊丞琳聲音和唱歌換氣的方式太有特色了」，更有粉絲感慨地說，楊丞琳過去會上媒體版面，都是因為戲劇演出或是感情狀態，「她的唱功一直被低估」，希望更多人能透過歌聲認識楊丞琳。

李榮浩

李榮浩化名「御前侍衛三把刀」，腰間掛著三把劍演唱《龍捲風》，獨特的唱腔馬上被認出，評審團也直接用快問快答方式，逼他現出真實身份，「你有女朋友嗎」、「你女朋友是唱歌的嗎」、「你有幫他編過曲嗎」，以上問題他全部都果斷回答「有」，直到巫啟賢問：「你女朋友是台灣人嗎？」他才有些猶豫地回答：「她祖籍是廣東人。」但一切已來不及。

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蒙面唱將猜猜猜, 吳宗憲, 林志炫, 青峰, 李榮浩, 楊丞琳

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