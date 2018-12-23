買票大戰有救星？只要多花400塊2秒就能成功搶到票！

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

大家早安

每天早上醒來都會滑一下韓國新聞

今天看到有關購票的新聞就想跟大家分享一下

大家應該知道

年末是韓國演唱會、音樂劇的旺季

一些偶像藝人的演唱會門票

或是知名演員的音樂劇門票

都是一票難求的，當開賣那瞬間就秒殺

曹承佑的音樂劇就是一個例子，他的場次絕對是秒殺呀

▲Dara日前也去朝聖曹承佑音樂劇。（圖／翻攝自Dara IG）

因為買不到，很多人就只好屈就於不肖黃牛票商

但我看到那篇新聞說

現在大家會去購買一個「電腦小程式」

找人買那個小程式只要15000韓幣，台幣400出頭

賣的人會教你怎麼使用

然後說只要在裡面輸入你想要的票種張數

設定好之後一賣票就啟動

他就會直接幫你抓取你要的席次中最前面還沒賣出的位置

避免買票時一直點到已被人選走的座位

也會幫忙下一步、下一步直接跳到付錢的頁面

記者說他試用了這個東西就成功買到票了

說時間只需要1~2秒

▲熱門明星例如BTS防彈少年團的演唱會幾乎都是瞬間搶光。（圖／資料照／CFP）

只能說這些人好聰明

警察說使用這個買票並沒有違法

是可以使用的

黃牛是不是都用這個啊

新聞最下面好些人都留言感謝記者的情報（XD）

畢竟買不到票飲恨的人真的很多呀

真的是長知識了～

太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】

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