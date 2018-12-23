ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

買票大戰有救星？只要多花400塊2秒就能成功搶到票！

太咪瘋韓國 太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

大家早安
每天早上醒來都會滑一下韓國新聞
今天看到有關購票的新聞就想跟大家分享一下

大家應該知道
年末是韓國演唱會、音樂劇的旺季
一些偶像藝人的演唱會門票
或是知名演員的音樂劇門票
都是一票難求的，當開賣那瞬間就秒殺
曹承佑的音樂劇就是一個例子，他的場次絕對是秒殺呀

▲Dara去看曹承佑音樂劇。（圖／翻攝自Dara IG）

▲Dara日前也去朝聖曹承佑音樂劇。（圖／翻攝自Dara IG）

因為買不到，很多人就只好屈就於不肖黃牛票商

但我看到那篇新聞說
現在大家會去購買一個「電腦小程式」
找人買那個小程式只要15000韓幣，台幣400出頭
賣的人會教你怎麼使用
然後說只要在裡面輸入你想要的票種張數
設定好之後一賣票就啟動
他就會直接幫你抓取你要的席次中最前面還沒賣出的位置
避免買票時一直點到已被人選走的座位
也會幫忙下一步、下一步直接跳到付錢的頁面
記者說他試用了這個東西就成功買到票了
說時間只需要1~2秒

▲▼防彈少年團。（圖／資料照／CFP）

▲熱門明星例如BTS防彈少年團的演唱會幾乎都是瞬間搶光。（圖／資料照／CFP）

只能說這些人好聰明
警察說使用這個買票並沒有違法
是可以使用的
黃牛是不是都用這個啊
新聞最下面好些人都留言感謝記者的情報（XD）
畢竟買不到票飲恨的人真的很多呀

真的是長知識了～

太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多太咪專欄文章

推薦閱讀

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！　5年婚姻告終

劉愷威一提小糯米就淚崩「我受不了」　楊冪堅強吐當媽心聲

楊冪：家庭不應該成為妳的束縛！情纏劉愷威7年情史曝光

安那18歲「轉大人」只穿內衣太有料　張惠妹質問：怎麼回事？

IU人在台灣！「光華商場」排隊買紅豆餅　粉絲驚呆：居然來了

蔡依林大談肉體慾望！「想跟他去房間」破尺度喊：我40歲了

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

7年「從不在老公面前放屁打嗝」！　謝和弦混血妻5招「維持熱戀」

妹妹手冷「一人牽一隻放口袋」！　雙胞胎哥「寵妹日常」爆紅

地表最強交換禮物！　周杰倫爽收昆凌「999.89萬藍寶堅尼SUV」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！　5年婚姻告終

劉愷威一提小糯米就淚崩「我受不了」　楊冪堅強吐當媽心聲

楊冪：家庭不應該成為妳的束縛！情纏劉愷威7年情史曝光

安那18歲「轉大人」只穿內衣太有料　張惠妹質問：怎麼回事？

IU人在台灣！「光華商場」排隊買紅豆餅　粉絲驚呆：居然來了

蔡依林大談肉體慾望！「想跟他去房間」破尺度喊：我40歲了

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

7年「從不在老公面前放屁打嗝」！　謝和弦混血妻5招「維持熱戀」

妹妹手冷「一人牽一隻放口袋」！　雙胞胎哥「寵妹日常」爆紅

地表最強交換禮物！　周杰倫爽收昆凌「999.89萬藍寶堅尼SUV」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

演唱會, 黃牛, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蕭敬騰「真的不想玩了」！　深夜告白粉絲：我根本不愛這些東西
  2. ASUS VivoBook華山快閃店　孟耿如一日店長大跳雙V舞
  3. 廖人帥捐10萬見效！小馬助「撞法拉利少年」：響應義舉
  4. 楊冪「選12／22宣布離婚」有原因！　死守保護小糯米最後防線
  5. 買票大戰有救星？只要多花400塊2秒就能成功搶到票！
  6. 黑外套正妹現身北京故宮！　一看是《還珠》的「這位格格」
  7. 陳建州「尿出螢光黃色」　極端速減30kg操壞肝...遭中華隊退隊！
  8. 安那18歲「轉大人」只穿內衣太有料　張惠妹質問：怎麼回事？
  9. 鄭爽爆和男友「合開AI科技公司」　投資金額曝光…網一看怒了
  10. 《最完美的離婚》改編5年前日劇　結婚離婚切中人心引共鳴

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366