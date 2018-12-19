《徵婚啟事》作者陳玉慧公開遭性侵2次　求助警察險再失身：完全崩潰

記者洪文／綜合報導

《徵婚啟事》作者陳玉慧首度執導電影《愛上卡夫卡》，近日也即將出版新書《德國丈夫》，裡面一段文章便是她的真實性侵經歷。她近日在臉書公開前往巴黎、西班牙連續遭到性侵的往事，未料去報警再度失身，「全世界最安全的地方。沒想到半夜警員竟然也脫掉襯衫走向我，我完全崩潰了。我發出尖叫。」

▲《徵婚啟事》作者陳玉慧執導《愛上卡夫卡》入圍第21屆上海國際電影節亞洲新人獎最佳編劇獎。（圖／記者謝婷婷攝）



陳玉慧透露，多年前23歲的她在巴黎十六區的豪宅公寓大樓，遇到一名菁英學校的高材生尾隨，對方差一秒便將在她的口中留下精液，「那一夜他讓我嘔吐，我不但無法入睡，且不斷地刷牙、漱口，寫下的此刻，我的眼淚終於流下。」



後來陳玉慧去了西班牙2度遭到性侵，當時她首次搭了路人便車，駕駛人外表看起來非常友善，卻直接把車子開到山上，「我無處可逃，決定放棄反抗，因為我不知道他會不會殺了我。」對方甚至不斷責備她，甚至覺得是她勾引他，最後丟在山路與公路口，她因為沒有錢包掉了只能再搭便車，所幸遇到農耕車再去報警。

▲《愛上卡夫卡》導演陳玉慧，以及男女主角簡嫚書、林哲熹。（圖／高雄電影節提供）



陳玉慧當晚待在警局過夜，未料半夜反鎖的門也被打開了，警員竟然也脫掉襯衫走向她試圖強暴，「我在警察局，全世界最安全的地方，我完全崩潰了。我發出尖叫。他先是上前堵住我的嘴，等我稍稍安靜下來，他立刻走了。」

對於公開過去的性侵往事，陳玉慧希望想鼓勵被性侵的人，更希望身體自主權能夠被所有人尊重，也算間接支持所謂的＃MeToo運動。她坦言，當年被性侵之後，常去諮詢心理醫師，有時我和心理分析師的看法亦不盡相同，最後仍是靠文學寫作和劇場經驗要走出陰影，但她強調：「性侵就是不對，應該避免和杜絕。」

▲《愛上卡夫卡》將於2019年1月上映。（圖／前景提供）



陳玉慧臉書全文：

＃MeToo

事關性侵。珍珠項鍊被刀子割斷，我永生記得，刀子在我背頸上的冷冰，那一顆一顆的珍珠掉在大理石地板上的聲響和畫面，巴黎十六區的豪宅公寓大樓，他保持距離地尾隨我，那男子瘦弱，明顯像一個永遠得不到性的人，就像有些窮人總是得不到他們要的錢，因此必須鋌而走險，他挑上了我。性無能的他，只消一秒便在我口裡留下精液。那一夜他讓我嘔吐，我不但無法入睡，且不斷地刷牙、漱口，寫下的此刻，我的眼淚終於流下，那麼多年，那時我廿三歲，我從來沒為此事哭過，去看婦科醫生（其實我知道不需要），去看心理醫生，很多次。

事後三天去找一個我覺得可以說話的男生，他泡茶給我喝，他聽完了我的敘說，在我走之前，也想和我上床，他說，你不是因為要和我上床才來找我？好大的誤會，我說，我只是很需要和人說話，但他不這麼認為，他也帶著責備我的語氣。

他是一個菁英學校的高材生，一表人才，談吐不俗，但他在精神上施暴了我，侮辱了我，他真的是。我從來沒想到他是這麼打量我，原來如此。

第二次是在西班牙，往巴塞隆納的路上，我生平第一次也是最後一次自願搭便車，便被一個看起來非常友善的男人性侵，他直接把車子開上山上，我無處可逃，決定放棄反抗，因為我不知道他會不會殺了我。

寫作的此刻我繼續流著淚。那一年我的遭遇都很相像，似乎像遇見人生惡劫，到底我做錯什麼，因為我盲目無知，沒有家教？

他一樣責備我，他一樣覺得是我勾引他，我是妓女不如的女子。他將我丟在山路與公路口，我因為錢包掉了只能搭便車，我等了好久，終於有一輛農耕車停了下來，農耕車主人完全不說外語，我一直重複說police這個字，他似乎了解了，沿路我們沒再說話。我去警察局不是為了報案，我需要協助，狼狽地和一群警察解釋，他們找出一位會說法語的警員，他也聽懂，我的錢包掉了，只剩一張隔天返回黎的機票。

隨後半夜的警察不是也這樣以為？ 他們覺得我到警察局是為什麼？

警員們決定讓我在警局休息室過夜，讓我第二天去搭返回巴黎的飛機。真是感謝老天，我終於可以休息。而且我在警察局，全世界最安全的地方。沒想到，半夜，我反鎖的門也被打開了，那位說法語的警員竟然也脫掉襯衫走向我。

我完全崩潰了。我發出尖叫。他先是上前堵住我的嘴，等我稍稍安靜下來，他立刻走了。

我不該穿迷你裙，不應該夜晚一個人走在巴黎十六區，我不該搭便車，我不該去和一個我喜歡的男生說這些，我不該去警察局？

這不過是二次插入而已？有這麼嚴重？

為什麼我記住所有的細節，那一夜及那一天，那一夜，那一天，我一直以為這二件事不那麼重要，對我的人生沒有影響。

應該還是有吧。

這些事加深了我內在的悲愴，自己的無價值，自己的卑微感。但我的性格至少不如你那麼抑鬱，我還是有很多開心的時候。我企圖在人生中遺忘這些。但似乎我難以遺忘。

在你之前及之後，我再也不認識任何男人讓我自在。

譬如現在我愛的這一位。他真的關心我嗎？還是他更愛他自己？

他鉅細靡遺地把所有他的事都告訴我，他是一個多才多藝的人，一個身材很好的人，他把所有的作品全上傳給我，卻從來沒問我任何事，我們只花時間在討論他的作品。而我和你之間，全只討論我的事，我那時太自我中心，所以我看出這個男人的自我中心。

他和我在一起也不自在，緊緊張張，似乎無法專心一件事上。他聽的音樂和我不一樣，他像個小孩，經常認為別人很愚蠢。他說，我想殺了他。我想溺死他。我想和他一起上山，然後看他滾落山底。

而我想掐死他。

按照我對自己的理解，我很難愛上一個少愛我的人，我希望的情人應該比我愛他更愛我，但這是典型的婆婆媽媽的看法。這個看法我連自己都不屑。我要任何我看上的男人，立刻給我一份投誠書，一份在職證明。我似乎只要證明而已。

所有人，應該不會有任何人比你更愛我了，應該不會了。明夏，你一夜之間，給了我所有的證明。

他最與眾不同地方是，他說，因為你被強暴，我會允許你強暴我。你強暴我吧。我要你強暴我，深吼嚨，肛交，鞭答，你可以做任何你想做的事。你可以在我身上發洩你所有的怒意，你的復仇。你的女權伸張。你可以在我身上發揮你的女權主義，你可以無限上綱。

我第一次才知道，原來我可以強暴一個男人。