親睹姊姊自殺　影后「蒙眼救兒女」：每個決定都為了他們

記者林映妤／台北報導

珊卓布拉克（Sandra Bullock）憑《攻其不備》榮獲奧斯卡金像獎及金球獎影后肯定，體現何謂為母則剛！今年她在Netflix驚慄新片《蒙上你的眼》化身地表最強母親，走出親眼目睹姊姊自殺的陰霾，蒙著眼晴，帶著一對年幼子女闖出重圍！

珊卓布拉克近年經常飾演女強人角色，無論是《愛情限時簽》內的變態女上司，《攻其不備》中的黑臉媽媽，還是《地心引力》中的女太空人，她都演得入木三分，《蒙上你的眼》中，她更將女性力量發揮極致，為了拯救兒女放手一搏：「我做的任何一個決定都是為了他們！」

▲▼《蒙上你的眼》珊卓布拉克親睹姊姊自殺，誓言要拯救兒女。（圖／Netflix提供）

《蒙》片講述不明恐怖力量襲擊地球，許多人突然受到不知名的視覺刺激而自殺，梅洛莉（珊卓布拉克 飾）作為一名母親，為了一對稚子必須孤注一擲，逃離險境尋找安全之地，但為了存活只有一個條件：不能看見「它」，逃亡全程必須蒙上雙眼！

梅洛莉在產檢後與姊姊離開醫院，卻在回家路上親眼目睹姊姊死亡，死前好像看到什麼東西，同時全世界也都陷入瘋狂。梅洛莉希望能夠解開這個可怕的禁忌並找回愛和希望以及一個新的開始，因此她必須蒙著眼睛，帶著兩個小孩一起度過險峻湍急的河流和危險的森林，找尋避難所。

《蒙上你的眼》由《更好的世界》獲頒奧斯卡最佳外語片獎的丹麥女導演蘇珊娜比爾（Susanne Bier）執導，12月 21日在Netflix上架。

▲▼《蒙上你的眼》珊卓布拉克蒙眼逃亡過程驚險。（圖／Netflix提供）

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