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咘咘「綁包頭露甜笑」近照曝光！　網看傻：還以為賈靜雯

記者許皓婷／綜合報導

歌手方大同跨界當起作家，出版了兒童繪本《艾美夢遊》，連咘咘都成為他的小粉絲。賈靜雯近日就在臉書上，透露女兒睡前都指定要聽方大同的新書，更PO出咘咘近照，似乎又長大了不少，更讓網友直呼：「根本小賈靜雯」。

▲咘咘愛上方大同兒童繪本。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

▲▼賈靜雯、修杰楷育有女兒咘咘、BO妞。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

▲咘咘愛上方大同兒童繪本。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

賈靜雯近日在臉書發文：「方大同叔叔你實在太有才華了！除了音樂，現在又有新的創作繪本。我們家這位每天睡前指定講艾美的三部曲講到我跟她爸都會背了⋯不誇張！你贏了，深得咘姐心。」原來，是咘咘對方大同的兒童繪本愛不釋手，每天睡前都必聽。

▲咘咘愛上方大同兒童繪本。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

▲咘咘愛上方大同的兒童繪本。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

而賈靜雯也PO出咘咘抱著繪本的萌照，只見她一頭長髮隨興地盤起，一雙水汪汪的大眼睛，對著鏡頭露出甜笑。可愛的模樣，讓粉絲看了大讚：「頭髮隨便抓抓就是網美」、「咘咘變小美人了」，也有網友認為咘咘長大後，和媽媽越來越相像，紛紛留言：「沒認真看還以為是媽咪」、「根本小賈靜雯」。

▲咘咘愛上方大同兒童繪本。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

▲咘咘被說和媽媽賈靜雯相像。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

【賈靜雯FB全文】

不騙你～
方大同叔叔你實在太有才華了！
除了音樂
現在又有新的創作繪本～
我們家這位每天睡前指定講艾美的三部曲
講到我跟她爸都會背了⋯不誇張！
你贏了～深得咘姐心

#khalilfong
#emithedreamcatcher

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關鍵字

賈靜雯, 修杰楷, 咘咘

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