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玖壹壹洋蔥撇「預謀求婚」喜訊　澄清：只是私下玩笑話！

記者關韶文／台北報導

平民天團玖壹壹剛結束小巨蛋演唱會，投入新專輯宣傳，而瘦身有成的洋蔥被爆出將和女友黃怡萱結婚，《ETtoday星光雲》記者求證混血兒娛樂，公司表示，「只是我們在公司閒聊的玩笑。」

根據《鏡週刊》報導，洋蔥曾向經紀人透露想早點成家，主因是擔心自己和小孩的年齡差距，其實他也在思考如何求婚，只要女友OK，洋蔥就會立刻把黃怡萱娶回家。

▲洋蔥。（圖／翻攝自洋蔥IG）

▲洋蔥表示，目前仍以工作為重。（圖／翻攝自洋蔥IG）

事實上，去年1月，洋蔥和女友黃怡萱一度分手，女方在社群網路上刪光所有親密合照，洋蔥也透過經紀公司證實分手消息，兩人從唸書時期交往到情斷，當時，公司也透露他情緒低落且難過。童年，2月25日，玖壹壹在高雄開唱，當洋蔥唱到《回到我身邊》時，連續喊前女友的名字「黃怡萱」，讓全場超驚喜。事後受訪時，洋蔥說：「我是在樓上臨時決定的，決定還是喊了，希望下次她能來，希望她聽到後不要覺得太尷尬就好了。

這次傳出結婚喜訊，洋蔥回覆《ETtoday星光雲》記者，「我是很想結啦，但這是我們在公司閒聊的玩笑，因為我說要等我再長大點，老闆認為我已經夠成熟有擔當了，所以覺得我可以結婚，加上團員一直想參加朋友婚禮，所以大家都跟著起哄...但目前我還沒有這計畫，還是以工作為重，至少得等我健身目標達成，等成熟點再說。」

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