楊紫瓊《葉問外傳》打到雙臂瘀青　下秒讓他驚呆：威力不減當年

記者洪文／綜合報導



「張天志」張晉在《葉問3》打輸葉問，這次推出獨立電影《葉問外傳：張天志》對手更狂，包括楊紫瓊、東尼嘉、《復仇者聯盟4》男星戴夫巴帝斯塔等世界級高手。他笑說：「楊紫瓊的刀真的很快，在我耳邊都會有唰唰唰的聲響，而且直接貼著我的頭削過來，次次對招都很驚險。東尼嘉就是快速兇狠，和巴帝斯塔就是力量與技術的對戰。」

▲張晉、楊紫瓊《葉問外傳：張天志》劇照。（圖／華映提供，以下同）



張晉透露，楊紫瓊因造型關係，對戰完全無法用護具，打得她雙臂都是瘀青，但她面不改色，為了連戲用化妝品遮了瘀青就繼續上陣，讓他讚美說：「實在太敬業了，而且她的威力不減當年啊！」





從影20年，張晉一路從替身努力到演到主角，《葉問外傳：張天志》拼到身上許多傷勢。他表示，目前左手的手腕是有一回從高樓摔下的場面，手腕一不小心就傷了，當下沒多過意，而累積成了舊患，「手腕有點變型了，但幸好是左手，如果拍攝拿雙刀的動作時，就要多注意。」

張晉也透露動作場面拍攝多年，常常帶傷回家，有一回帶著老婆蔡少芬及女兒們去逛街，越走越慢，蔡少芬才發現他腿部受傷，但他樂於挑戰，「當動作演員的成就感很高啊！觀眾喜歡看，我就會繼續努力。」

曾經一手打造《葉問》系列的金牌監製黃百鳴，這回聯手甄子丹及世界級武術指導袁和平共同打造《葉問外傳：張天志》。他表示，張天志一角在《葉問3》中很有性格，有血有肉，相較於「葉師父」的君子性情，張天志似乎更貼近一般人，「就算在《葉問3》他輸給葉問，都很值得再發展他的故事，有失敗才會成功。」繼甄子丹以《葉問》系列成為觀眾心目中的「宇宙最強」後，黃百鳴封張晉為「地表最強」！



張晉也自評張天志的詠春與葉問的風格有很大的區別，所以不怕觀眾較，「張天志個性的關係，他的詠春比較狠，目標是一招要打倒對方，出手不留情。」但到《葉問外傳：張天志》中，他經歷了失敗，只想過著普通人的生活，反而更體會到「武行正道」的道理，更不自視為英雄，如同電影中張天志的金句「我不是來當英雄的，我是來教訓你的」，讓自身的詠春拳更提高了層次，也獲得更多認同。