李沛旭出戰健美賽！　狠練7週上台「超狂增肌對比照」曝光

娛樂中心／綜合報導

藝人李沛旭近幾年積極健身，從瘦弱青年練成健美猛男，最近更是認真配合高蛋白質、低碳水飲食，全心投入鍛練。他16日終於揭曉這麼努力原因，原來是悄悄的報名了亞洲IFBB職業卡資格賽，跟許多專業好手同台較量，雖然自認不完美，卻十分滿足：「20幾歲的夢想，在40歲時達標了！」

▲李沛旭參加健美比賽。（圖／翻攝自臉書／李沛旭 Patrick Lee）

據《中時》報導，李沛旭從2017年就有意參加健美比賽，但因為一直有工作在身，無法專心準備，遲遲沒如願。直到今年10月初，他拍完電影《大三元》，一下子閒下來，經過一段時間的掙扎，終於決定要拚一把，於是報名參加12月的這場資格賽。

▲蔡淑臻是唯一一個知道李沛旭參賽的人。（圖／翻攝自臉書／李沛旭 Patrick Lee、蔡淑臻 Janel Tsai）

從10月底豁出去決定參賽，李沛旭只有7個星期的時間準備，除了加強鍛練，更嚴格控制飲食，雖然身體迅速練出明顯差異，但情緒也變得非常不穩定。這段時間，只有女友蔡淑臻知道他在準備參賽，也成為承受情緒的對象，令李沛旭感慨：「要忍受不能和我一起共進三餐、要忍受我減脂低碳水情緒上的陰晴不定…還在比賽中、全程當我的個人助理…照顧我並打理一切。Love you my Dear.」

▲短短7週時間，李沛旭鍛練出驚人變化。（圖／翻攝自臉書／李沛旭 Patrick Lee）

作為「高齡菜鳥」，李沛旭自認在比賽中表現差強人意，「個人出場時posing就正面抽筋、換背面也抽筋……做得不完整不漂亮。」但他終於以選手身分站上專業競賽舞台，且還有被Call Out二度評比，已經非常驚訝也滿足，大呼感覺好棒，「對我有無比的人生意義。」對他來說也等於完成了人生清單一項。

▲李沛旭完成了一項人生夢想。（圖／翻攝自臉書／李沛旭 Patrick Lee）

事實上，李沛旭現在雖然鍛練有成，但小時候身體不好，一直非常瘦弱，剛作為模特兒出道時，是公司最矮、最瘦小的一位，身高176公分卻只有50公斤，連腰圍都只有26腰。他後來靠著高蛋白飲食增重，2012年更開始投入健身，督促自己「持之以恆」，一步一步練出現在的身材。