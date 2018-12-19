和徐玄振、姜丹尼爾一起入眠！不可錯過韓系4大睡衣品牌

我是一個誤打誤撞嫁到韓國的台灣妞，完全對韓國沒有熱忱的我，要在這裡重新..

文／台灣妞韓國媳

拒絕當魚竿女！！在家也不能走邋遢風啦～～

今天要蒐羅韓國藝人也熱愛的睡衣品牌，快來挑一件回家囉！！

ullala

韓國知名的睡衣品牌，走華麗性感，又帶有少女可愛風～屬於中等價位，許多女藝人都有穿過喔！

不只AOA、宇宙少女等知名女團有在vapp直播時穿過，善美也在直播時穿過喔！看起來超有女人味的＞＜

▲善美直播穿著睡衣。（圖／翻攝自IG／ullala_official）

還有同花色的背心式睡衣，這樣蕾絲滾邊的兩件式，一穿上去就是超可愛的少女～～

（圖／翻攝自IG／ullala_official）

說是性感風格的睡衣了，當然也有廣受好評的內衣內褲款。另外還有情侶款～～情侶睡衣好害羞又好好看喔～

（圖／翻攝自IG／ullala_official）

LOUNGE.MI

和ullala相比，LOUNGE.MI比較走舒適居家的基本款風格，還有出現在最近大熱的韓劇《愛上變身情人》裡喔！這樣一件有氣質又低調的睡袍，穿在徐玄振身上就超美的～

▲▼（圖／翻攝自愛奇藝台灣站、IG／loungemi）

少女心大爆發的韓劇《我的ID是江南美人》中，林秀香也有穿上他們家的睡衣敷面膜喔～

（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

chuu

韓國知名少女品牌，他們家出的睡衣當然也是走超級少女的路線！

（圖／翻攝自IG／chuu_official）

the spring home

同場加映知名居家品牌the spring home，以超可愛的大玩偶和各種舒適的寢具為主打，其中睡衣系列走居家休閒風格，找來Wanna One丹尼爾代言真是太聰明啦！！！

▲姜丹尼爾代言家居品牌。（圖／翻攝自IG／the_springhome）

你選好今年冬天要與哪一件睡衣過冬了嗎～～

▼姜丹尼爾代言的睡衣品牌廣告。（影片來源：YouTube 더스프링홈the spring home）

台灣妞韓國媳

我是一個誤打誤撞嫁到韓國的台灣妞，完全對韓國沒有熱忱的我，要在這裡重新為我的人生開疆闢土，在這個臭名遠播的國家，開始我的新生活，發現其實，韓國沒這麼可怕啦^^"，了解更多請到粉絲團【HI A DAY】

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