康茵茵被勸「當藝人下流」仍堅持出道　靠每餐花7元苦撐　

記者林彥君／專訪

32歲的康茵茵從《大學生了沒》出道至今9年，在《全民最大黨》裡扮美也扮醜，接演舞台劇，也拍過電視劇，身邊的人因對演藝工作不了解，被誤會當藝人沒水準，「老師說，從舞蹈藝術畢業，千萬不要去當藝人，這很下流的工作，要為藝術犧牲奉獻。」

▲康茵茵。（圖／記者季相儒攝）

茵茵在大學到畢業期間當過舞者，當時舞者價碼好，靠著每個月接活動，大學畢業前就存到50萬元積蓄。原本爸媽打算在她畢業後送她出國留學，但她決定要朝演藝圈發展，爸媽非常反對，「我不去，他們很難過，還說『如果妳不去，我們就不供妳生活費，自己賺』，結果出道2年，我就把50萬元積蓄花完了！」

出道初期因沒有演出機會，生活過得有一搭沒一搭，一度付不出在台北大安區每個月1萬3千元的房租費，她住在一家饅頭店的樓上，為了省錢把饅頭當三餐，她說：「我每天下去買饅頭吃，每天，好險我喜歡吃饅頭，當時一個饅頭7元，我過著數饅頭的日子。」

▲康茵茵。（圖／記者季相儒攝）

直到出道4、5年後，開始戲拍，通告也越來越多，家人漸漸理解她已經可以養活自己，生活無虞，「有一天，我拿給媽媽2萬元，但是媽媽當下表情沒有很開心，她晚上把錢塞回我的枕頭下面，知道我的心意後不跟我拿錢，還多加上6000元，還好那天睡覺時我的手有伸進枕頭！」

儘管爸媽逐漸諒解，但她發現爸爸會因為她在電視上穿著清涼，而刻意忽略，她曾上過《康熙來了》的泳裝主題，事前還提醒家人要收看，但爸爸裝作沒看到，「一看電視，我爸就轉台，我感覺他會覺得我幹嘛在電視上露東露西，還穿泳裝，會覺得在賣肉。」

▲康茵茵。（圖／記者季相儒攝）

她有遺傳性暴牙及牙齦外露，她形容自己笑的時候「牙齦會炸出來」，小時候被同學取綽號「牙齦妹妹」，同學還會模仿她露牙齦的表情，從小被取笑也讓她練就金剛不壞之身，反而不把嘲笑當一回事。她近期砸下80萬元整牙，她自信地露出笑容，「牙齒變漂亮後，就不會是陰影，那只是我的過去，能自然笑，就是一件幸福的事。」

▲▼康茵茵。（圖／記者季相儒攝）

▲康茵茵。（圖／記者季相儒攝）