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4巨星槓上漫威！演完《鋼鐵人2》男星放話「永不參演」

記者傅家妤／綜合報導

漫威英雄電影席捲全球，近這10年間不僅票房口碑雙收，而且還捧紅了一大批飾演超級英雄的好萊塢影星，而其中最著名的莫過於復仇者聯盟的6位元老「鋼鐵人」小勞勃道尼、「美國隊長」克里斯伊凡斯、「雷神索爾」克里斯漢斯沃等人，雖然出演漫威電影有很大的機會可以名利雙收，但好萊塢演藝圈中也有不少人拒絕了漫威的演出機會，有些是參演過後與漫威鬧翻，有些則是在洽談階段中就已經鬧得不愉快，以下我們就來盤點其中4位不再與漫威合作的影星。

娜塔莉波曼（Natalie Portman）

娜塔莉波曼退出雷神索爾。（圖／翻攝自ComicBook）

娜塔莉波曼原先在片中是飾演「雷神索爾」的女友。（圖／翻攝自ComicBook）

作為漫威的鐵粉應該都會知道，娜塔莉波曼原本飾演「雷神」女友，原以為她會像「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）一樣，成為超級英雄背後的女人，不過最後卻事與願違，她在拍攝完《雷神索爾 2：黑暗世界》後就不再參與，原因是當時漫威辭掉了電影女製作人，也就是現在《神力女超人》的導演派蒂珍金斯（Patty Jenkins），這讓娜塔莉波曼非常生氣，原本想在第二集就退出的她，卻礙於合約只好留下來，而在拍完該部電影、履行合約後，她也決定不再續約，真正地離開漫威宇宙。

米基洛克（Mickey Rourke）

▲米基洛克非常愛狗，提到過去想自殺，是狗救了自己。（圖／翻攝自《TMZ》）

▲米基洛克曾在《鋼鐵人》第二集飾演「鞭狂」。（圖／《鋼鐵人》劇照、翻攝自《TMZ》）

這位奧斯卡影帝在《鋼鐵人2》當中出演過大反派「鞭狂」，他曾在訪談中稱自己再也不會參演漫威電影，稱過去在參演《鋼鐵人2》時曾給出許多關於該角色的意見，但是都不被採納：「我跟2位編劇都提到過，說我要帶出那個角色的一些色彩以及層次，不想讓這個俄羅斯人只是個想著報復的殺人狂壞蛋，然後兩位編劇都同意了，但很遺憾的是漫威的人只想要毫無深度的壞人，所以我很多的表演都被剪掉了。這真的他媽的太慘了，但是這是他們的損失，如果他們只想要無腦的漫畫書改編電影，那我真的不想參與其中，我不想要在乎這麼多，然後做了這麼多努力，然後最後片段都留在剪輯室裡。」當時他為了該角色還刻意花了3個月改變自己的口音，希望可以更像一個俄羅斯人，但最後這些努力都遭到踐踏，全被剪光光，連被看到的機會都沒有。

「蜘蛛人」安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）

安德魯加菲爾德（Andrew Garfield。（圖／CFP）

▲安德魯加菲爾德一直都是《蜘蛛人》的忠實粉絲，卻被爆出因票房不理想而慘遭換角。（圖／CFP）

安德魯加菲爾德過去一直都是「蜘蛛人」的超級粉絲，而且幾乎在整個演藝生涯中都渴望可以得到該角色，之後他真的成功正確到了「彼得帕克」這個角色，但沒想到在演了2部後，就因票房不理想慘遭換角，他曾在某訪談中提及此事表示：「有太多的好機會都在這2部電影中被丟失，對我來說在很多方面都令人感到心碎。」當時他稱這些錯失的元素，很大一部分問題是出現在最終剪輯上，認為有很多東西被剪掉了以後，整個故事架構就變得支離破碎。

但外媒猜測，安德魯加菲爾德被換角的原因不僅僅是因為票房不理想，其實最初始的原因僅僅是因為他缺席了一個活動。據悉當時他原本應該出現在某個晚宴上，電影公司原本要在當天宣佈第三集《蜘蛛人》電影開拍的消息，而男主角安德魯加菲爾德卻無故缺席，這讓索尼影業高層非常生氣，因此決定將他換掉，不過這說法並未得到證實，唯一可以確定的是安德魯加菲爾德不再會出現在漫威英雄系列的電影中。

傑森史塔森（Jason Statham）

▲▼傑森史塔森《巨齒鯊》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲傑森史塔森一向飾演硬漢角色，因此受到漫威青睞，想邀請他加入。（圖／華納兄弟提供）

這名硬漢巨星從未出現在漫威宇宙當中，不過很多觀眾不知道的是，因為他矯健的身手及堅持親自完成所有特技動作的精神，曾讓漫威一度考慮過邀請他加入，不過後來這次的合作並未達成，有傳是傑森史塔森的一席公開嘲諷，讓漫威放棄了這個念頭，有報導稱傑森史塔森曾嘲諷漫威僅依賴特效以及電腦合成，認為這在特技領域中是作弊的行為，還說任何人都可以在漫威電影中演出，連他的奶奶都可以，因此他對與漫威合作完全沒有興趣。

針對此傳言，漫威高層凱文費吉曾出面澄清，並沒有因為傑森史塔森的那番話而拒絕找對方演出，漫威曾嘗試過邀請對方，不過傑森史塔森沒有答應，但當時的情況並非傑森史塔森瞧不起漫威，而是工作行程有衝突，「傑森親自打電話跟我致歉，表示時間沒辦法調整、或許下次可以參與演出。」大讚對方態度非常好，也很有禮貌，還說有機會的話會再次向對方提出合作邀約。

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娜塔莉波曼, Natalie Portman, 米基洛克, Mickey Rourke, 安德魯加菲爾德, Andrew Garfield, 傑森史塔森, Jason Statham

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