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另類的宣示主權戰場！維密大秀放閃背後...情愛卻勾勾纏

記者歐昭妏／綜合報導

「我不懂時尚」總是成為非時尚潮流工作者（也就是我們這些「平民老百姓」），在看到時裝秀的另類作品後常迸出的一句話。不過，有一場年底大秀幾乎可說是每年普羅大眾都引頸期盼的跨年禮物，那就是-維多利亞的秘密大秀（Victoria’s Secret Fashion Show, VSFS，以下簡稱維密大秀）。▲2018年維多利亞的秘密大秀。（圖／翻攝自Instagram／sarasampaio）

▲2018年維多利亞的秘密大秀。（圖／翻攝自Instagram／sarasampaio）

維密大秀雖是內衣時裝秀，但作品的部分似乎已成為配角，因爲維密天使、模特兒本身才是大家關注的重點，其中不乏有知名歌手的老婆、女友，而每一次的大秀，鏡頭時不是會聚焦到走秀者的歌手男友們的身上，就像是另類的宣示主權場地。如果對歐美娛樂有些許涉獵的人，或許可以看到其中的有趣小故事，例如：同一個男歌手多次現身是因為有不同女友、前後任同台，以下就為您揭開2018年維密大秀的檯面下小故事：

貝哈蒂普林斯露 （Behati Prinsloo）＆ 亞當李維（Adam Levine）

身為維密當家天使，貝哈蒂因為懷孕的關係缺席了2年的維密大秀，2018年的復出自然有許多粉絲非常期待，樂團主唱老公亞當說什麼也要到場幫愛妻加油。不過亞當這位「維密大秀放閃常客」，在2011年的放閃對象可不是現在的老婆喔！

▲貝哈蒂普林斯露2018年復出維密大秀，樂團主唱老公亞當李維在台下幫其加油。（圖／翻攝自Instagram／behatiprinsloo）

▲▼貝哈蒂(右一)2018年復出維密大秀，樂團主唱老公亞當在台下幫其加油。（圖／翻攝自Instagram／behatiprinsloo）

▲貝哈蒂普林斯露2018年復出維密大秀，樂團主唱老公亞當李維在台下幫其加油。（圖／翻攝自Instagram／behatiprinsloo）

亞當在2011年擔任維密大秀的表演嘉賓，剛好當時的女友安妮芙雅利茨娜（Anne Vyalitsyna）也有走秀；看到女友走出來時，他就往前伸手把她牽到舞台前方，再一個冷不防地親了她臉頰一下，這一幕成為當年大秀最熱討論話題，不過隔年他就被安妮甩了。

▲亞當2011年在大秀上放閃的對象為安妮芙雅利茨娜。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼亞當2011年在大秀上放閃的對象為安妮芙雅利茨娜。（圖／翻攝自YouTube）

▲亞當2011年在大秀上放閃的對象為安妮芙雅利茨娜。（圖／翻攝自YouTube）

所謂「舊的不去，新的不來」，亞當很快就跟另一位維密天使貝哈蒂交往，經歷了一次分合後就互訂終生，還火速地生了2個寶貝女兒，由此可見夫妻倆的好感情；今年的大秀上，老婆再次披上維密戰袍走過舞台時，他跟一行友人也馬上站起來致意＋歡呼，畫面真的粉紅至極啊！

貝拉哈蒂德（Bella Hadid）＆ 威肯（The Weeknd）

貝拉與姊姊吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）多次受邀為維多利亞的秘密走秀，而今年剛復合的歌手男友威肯也跟姊妹倆的媽媽一起坐在台下觀賞她的美姿。

▲貝拉多次受邀為維多利亞的秘密走秀。（圖／翻攝自Instagram／iamhalsey）

▲貝拉多次受邀為維多利亞的秘密走秀。（圖／翻攝自Instagram／iamhalsey）

▲今年剛復合的歌手男友威肯與貝拉的媽媽一起坐在台下 。（圖／翻攝自YouTube）

▲今年剛復合的歌手男友威肯與貝拉的媽媽一起坐在台下 。（圖／翻攝自YouTube）

其實在2016年的維密大秀他們也有同台，不過比較尷尬的是，當時他們才剛分手，而且也能很明顯地看到她一跟正在演唱的威肯對到眼時，臉上明顯出現不自然的笑容，當時成為各家媒體的聚焦點，完全把當家天使們的風采搶走了！

▲▼2016年的維密大秀他們就同台過，只是他們當時是分手狀態。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼2016年的維密大秀他們就同台過，只是他們當時是分手狀態。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼2016年的維密大秀他們就同台過，只是他們當時是分手狀態。（圖／翻攝自YouTube）

芭芭拉帕文（Babara Palvin）& 迪倫史普洛茲（Dylan Sprouse）

芭芭拉今年再次自行到維多利亞的秘密面試，希望能在今年底的大秀露臉，而她也成功了；不一樣的是，這次台下有位白馬王子在為她加油打氣，那就是《小查與寇弟的頂級生活》裡的「查克」迪倫史普洛茲。

▲▼芭芭拉今年有位白馬王子迪倫在台下為她加油。（圖／翻攝自Instagram／realbarbarapalvin）

▲▼芭芭拉今年有位白馬王子迪倫在台下為她加油。（圖／翻攝自Instagram／realbarbarapalvin）

▲▼芭芭拉今年有位白馬王子迪倫在台下為她加油。（圖／翻攝自Instagram／realbarbarapalvin）

今年剛正式交往的他們，目前還處於熱戀期，在他們社交軟體上幾乎每一天都能看到放閃的內容。在維密大秀後的派對上，可以看到迪倫跟其他天使或模特兒的男伴非常不一樣，因為他的手上拿著一袋速食，當主持人問起時，他表示，「當然是給芭芭拉的，在這場秀之後，她終於可以大吃特吃了！」也能從這樣的情況看出，這對活潑又搞怪的熱戀情侶著實很會引起注意。

▲迪倫直接外帶速食給女友吃。（圖／翻攝自Instagram／realbarbarapalvin）

▲迪倫直接外帶速食給女友吃。（圖／翻攝自Instagram／realbarbarapalvin）

如同看電影一樣，其實有些不那麼平易近人的事物（例如：時尚秀），只要了解一下背後有關連的小故事，再回到剛開始以為距離很遙遠的事物上，就會發現原來很有趣，也不那麼無聊了。

▲2018年維多利亞的秘密大秀。（圖／翻攝自Instagram／sarasampaio）

＊維密小知識：在維密大秀上並不是每一位走秀的模特兒都能稱作是「維密天使」，目前去掉2位退役天使，還剩下12位當家天使，其中就包含了貝哈蒂普林斯露，所以大秀上看到的多是沒有正式/長期簽約的「維密模特兒」（包括吉吉哈蒂德、貝拉哈蒂德，以及坎達兒珍娜...等）。

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