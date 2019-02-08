74部陪90後長大經典卡通！但…70%現在小孩都沒看過了

文／妹子有的是青春

有鑒於陳立農已經不知道《獅子王》是什麼... 真是不禁流下時代的眼淚。70~80年的我們，出產的卡通數量可說是用「爆炸海量」來形容，在整理這篇文章的時候，還一度因為真的太難刪選了，光決定名單就花了2、3個小時的時間。

▲讓我們先為《獅子王》難過3秒鐘...。（圖／翻攝自網路）

迪士尼

首先，撇除最經典、大部分人也都知道的公主系列，迪士尼的「動物系列」更是百看不厭，比較有名的《小鹿斑比》、《小姐與流氓》，《101忠狗》更被翻拍成真人版。而近期迪士尼也宣布，除了《獅子王》真人版（但整部電影裡都沒有出現人，不知道稱它為真人版是不是有點弔詭？），連《小飛象》都要出真人版了，上映日期就在3月29日！

（以下名稱順序，對應到圖片皆為由左至右、由上至下）

小鹿斑比

小飛象

101忠狗

小姐與流氓

比較冷門的迪士尼系列，比如《救難小英雄》、《狐狸與獵狗》，基本上已經想不太起來劇情到底在講什麼了，但依稀記得《狐狸與獵狗》似乎是部友誼萬歲的片，每看一次哭一次的那種（但還是完全忘記內容了...）

至於《蟲蟲危機》，最印象深刻的反而不是那些螞蟻，反而是又大又肥的毛毛蟲，最後變成蝴蝶時... 只長了一對小小的翅膀... 而《恐龍》呢，礙於《侏羅紀公園》實在太經典纏繞在我心裡圈圈圓圓圈圈，也是完全忘記在演什麼啦！

救難小英雄

蟲蟲危機

狐狸與獵狗

恐龍

順道一提！迪士尼還有個很奇特的卡通，現在回頭看還是覺得很光怪陸離的《童話王國》！故事改編的基礎都是大家耳熟能詳的卡通，比如《長髮公主》、《睡美人》、《糖果屋》等等...，不過主角清一色都是「壞人」，也是以壞人視角在敘述故事，故事當中的「配角」們都不是太正經，就連旁白也都是搞笑實力在線XDD

（而且常常會在結尾說「從此他們過著不怎麼幸福快樂的生活」XDD 怎麼這樣詛咒別人！！）

不過，故事的結局通常都還是既定的那樣，邪不勝正，不過壞人下次還是會捲土重來！一部劇情奇怪又迷人的卡通～

▲迪士尼《童話王國》。（影片嵌自YouTube，若遭移除敬請見諒）



卡通頻道

老實說，在《庫洛魔法使》以及《小魔女DOREMI》還沒攻佔我的世界以前，相信很多人都跟我一樣，是卡通頻道的忠實鐵粉。每次拿到遙控器都是直接按下「24」，除了基本款的《湯姆貓與傑利鼠》、《膽小狗英雄》、《德克斯特的實驗室》... 當然還有小時候一個人不敢看的《史酷比狗狗》、《阿達一族》、《摩登大聖》。（實在不知道為何小時候這麼多關於鬼的卡通。

膽小狗英雄

德克斯特的實驗室

飛天小女警

湯姆貓與傑利鼠

雞與牛

搗蛋三傻

拼命郎約翰尼

黃鼠狼威所

史酷比

阿達一族

摩登大聖





當然，還有那些無法歸類，但你一定記得的《大力水手卜派》、《企鵝家族》、《藍色小精靈》、《頑皮豹》。尤其是《企鵝家族》，其中有一集Pingu做惡夢，夢到一隻各種蹂躪他的大海獅... 真的是我一輩子都忘不了的惡夢！記得小時候第一次看到這集，還嚇到大哭，當晚還真的夢到那隻大海獅；事到如今，都已經活到這把歲數，還是覺得這集詭異到讓人不舒服的程度... 尤其配樂也是靈異到不行，到底為何要畫這個嚇小孩～～

▲這集《企鵝家族》完全是童年夢靨。（影片嵌自YouTube，若遭移除敬請見諒）

大力水手卜派

企鵝家族

藍色小精靈

頑皮豹

另外，還有一些印象已經接近0，但看到照片立刻還是能立刻反應過來「哦！這個好像有看過」的卡通。比如：《北海小英雄》、《小太極》、《迷迷羊》、《鬼馬小精靈》等等。

北海小英雄

兔寶寶

洛克人

小太極

鬼馬小精靈

迷迷羊

地球超人

動物園道64號

世界名著卡通

也不能忘記世界名著系列的卡通！《湯姆歷險記》、《小天使》（又名《阿爾卑斯山的少女》）、《小英的故事》...等等。可能不只小孩，那個年代的爸爸媽媽可能也都看過這些卡通，而且非常喜愛。

只不過，這些世界名著系列雖然都是歐美國家的童話故事，卻是日本動畫發揚光大、讓這些故事得以深植人心，小時候還沒發現，長大以後才發現，感覺真的是蠻奇妙的。

長腿叔叔

湯姆歷險記

阿爾卑斯山的少女（小天使）

小英的故事

靈犬萊西

小婦人

日本動漫

緊接著就要來到大家最熟悉的！日本系列卡通大雜燴啦！如果要一部一部介紹起，可能這篇會寫到破萬字吧XDDD 那就從最初街的開始！一路排序到最後，看看大家是不是都有看過這些動畫呢～

庫洛魔法使

小魔女DOREMEI

魔法咪嚕咪嚕

哈姆太郎

玩偶遊戲

戰鬥陀螺

數碼寶貝

犬夜叉

布布恰恰

怪博士與機器娃娃

家有賤狗

音速小子

靈異教師神眉

通靈王

爆走兄弟

忍者亂太郎

這裡開始，大概就會有人開始懷疑「咦？小時候真的有這部卡通嗎？！」沒關係～多的是你沒看過的卡通XDDD 這次整理的這部卡通，還只不過是童年卡通的冰山一角而已！

慢慢有點消失記憶的卡通...

小紅豆

一休和尚

愛天使傳說

神風怪盜貞德

中華一番

筋肉人

魔法少年賈修

秀逗泰山阿達

大嘴鳥

星之卡比

鬼神童子

飛天少女豬

霹靂酷樂貓

科學小飛喵

元氣小茶犬

美鳥伴身邊

彩虹魚

淘氣貓

小白獅王

頑皮小白貂

看完這些卡通，有沒有覺得童年的滋味都被找回來了呢？難怪小時候能夠在電視機前坐7、8小時，從迪士尼換到卡通頻道，再從卡通頻道轉到YOYO TV，如果真的都看膩了還有八大綜合台、AXN、MOMO頻道！

事實上，我有一個年紀跟我相差9歲的弟弟，當我念出以上這些動畫給他聽的時候，大概有70%以上的卡通名稱，他聽都沒聽過，剩下的30%，就算有聽過，也不一定知道劇情內容在說什麼...

只能說，原來差9年就差這麼多了... 好心酸啊QQ 我們小時候看的卡通這麼豐富這麼精彩，他們都沒有看過，怎麼覺得好像有些可惜呢...？我們的下一個年代，到底都是看些什麼樣的卡通呢？