「日本沈佳宜」齋藤飛鳥不只臉小！　6女神「脖子長」成美麗亮點

記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣女團「乃木坂46」成員齋藤飛鳥外型甜美，擁有18公分的巴掌臉掀起話題，更在2018年主演日版《那些年，我們一起追的女孩》，又多了「日版沈佳宜」的封號。不過最近網友發現，原來她不只是臉小，脖子修長才算符合「美人」特質，以下是日本網友公認的脖子長女星！

齋藤飛鳥

▲齋藤飛鳥不只臉小，脖子也比一般人長。（圖／翻攝自日網）

齋藤飛鳥現年20歲，因為在日版《那些年，我們一起追過的女孩》扮演女主角「沈佳宜」，深為台灣民眾熟知，更多次訪台拍廣告、參加職棒開球等，成功掀起追星旋風。她以擁有18cm小臉聞名，經常曬影片秀「小臉放手上」的絕技，其實更令網友津津樂道的，是異於常人的長脖子，每次上節目被拍到肩膀以上特寫，經常成為網友截圖焦點，還被笑虧像ET。

奈奈緒

▲菜菜緒光是脖子就有一頭身。（圖／菜菜緒IG）

奈奈緒有「9頭身辣模」的封號，除了172的高挑身材，長脖子還曾被形容「簡直像妖怪了！」她從時尚圈跨界戲劇圈，高冷形象常在戲裡當反派，成為近期日劇的惡女專門戶，苦熬多年終於殺出一條戲路，每次在鏡頭前耍狠，脖子特寫往往成為網友截圖目標，還被形容「日本第一長脖」、「好像長頸鹿」、「光是脖子就占了一頭身」。

桐谷美玲

▲桐谷美玲連後頸都性感。（圖／翻攝自桐谷美玲IG）

桐谷美玲曾被入選為全球百大美女，身高163.5公分，雖然不是高挑身材，也是小臉美女。她某次代言珠寶品牌，身穿V領設計的洋裝時，白皙脖子配戴鑽石項鍊，顯得格外修長，還有主持新聞節目時，曾被網友截下後頸特寫照稱讚：「桐谷美玲的脖子是絕景。」

橋本環奈

▲橋本環奈身材嬌小，脖子卻很長。（圖／翻攝自日網、橋本環奈推特）

橋本環奈有「千年一遇美少女」的封號，白嫩小臉配上圓溜大眼，宛若漫畫裡走出來的女主角。她雖然身材嬌小，脖子卻特別長，再搭上小臉便構成美人黃金比例，有美容網站分析，長脖子可以突顯臉部輪廓，給人清爽的印象。

水原希子

▲水原希子拍共浴戲，脖子長意外成焦點。（圖／資料照、翻攝自推特）

水原希子是國際級名模，混血五官、纖細身材，加上率性作風，同時走紅歐美、華人圈。她的小臉、逆天長腿讓女性稱羨，某次在日劇《失戀巧克力職人》中，和松本潤有一場親密的共浴戲，身體浸在浴缸中，脖子以上貼在男主角胸膛，引起網友驚呼「脖子好長啊」，這一幕意外成為經典。

佐佐木希

▲佐佐木希是秋田美人，脖子也很長。（圖／佐佐木希IG、翻攝自推特）

日本秋田縣有專出美女的說法，佐佐木希正是出身秋田縣，多年來給人天然美女的印象。她同時活躍於時尚圈和戲劇圈，在台灣也時常有她的代言廣告，除了精緻五官，其實細長脖子也是美女特徵。她戲裡的一幕轉頭特寫，當時身穿U領上衣搭配外套，再加上留起長髮，突顯出完美比例，引來網友驚嘆「脖子好長啊」、「臉好小」，美到連脖子都是焦點。