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海蘭一生注定❤姐姐　《如懿傳》8位「心」字婢女早暗示主子命運

記者邱映綾 ／綜合報導

從《後宮甄嬛傳》開始掀起宮鬥熱潮後，這類的戲劇一直是大陸古裝的熱門題材，近期卻被官媒批判宮鬥劇5大「罪狀」，從1月26日起被各大衛視全面停播，去年熱播的《延禧攻略》和《如懿傳》就是首批受難者。即使如此，不可否認的是，宮鬥劇已經創造宮鬥風潮，在觀眾們心中留下經典。

以下就來盤點去年評價由黑翻紅的《如懿傳》，除了女主角周迅的演技讓網友讚嘆外，爾虞我詐的爭寵手段、縝密的劇情安排也讓網友讚嘆，除了嬪妃外，就連劇中的婢女都大有來頭，其中潛底的八位「心」字結尾的婢女，從名字就已經暗示其主子的命運，讓網友們不禁讚嘆：「導演梗埋好深啊！」

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 蓮心-皇后婢女

▲蓮心（圖／翻攝自《如懿傳》微博）

▲蓮心（圖／翻攝自《如懿傳》微博）

蓮子的心是特別苦的，象徵著富察皇后一生似富實苦的日子，她此生最在意家族、丈夫、兒子，為了這三樣東西費盡心思，受人挑唆，最後被乾隆疑心致死。


惢心-嫻妃婢女

▲惢心（圖／翻攝自《如懿傳》微博）

▲惢心（圖／翻攝自《如懿傳》微博）

「惢」字有兩個意思，一是善良、二是疑慮。如懿真切善良，一生不想與人為敵，處處為人著想，但晚年卻是被皇上疑慮、疑心至死，當皇上糾結於如懿與凌雲徹的是非時，如懿的心便跟著死了。

葉心-海常在婢女

▲葉心（圖／翻攝自《如懿傳》微博）

▲葉心（圖／翻攝自《如懿傳》微博）

葉子依傍著花朵而生，從不會佔據主導，卻萬萬不可缺少，海蘭在宮裡的每一步，都是為了姐姐如懿，為了姊姊願意爭寵侍寢，為了姐姐願意傷害肚子裡的孩子，為了姐姐寧可下令處死凌雲徹，為了她心中的花，甘心做一旁的綠葉。


環心-儀貴人婢女

▲環心（圖／翻攝自《如懿傳》微博）

▲環心（圖／翻攝自《如懿傳》微博）

「環」象徵著環節，《如懿傳》裡儀貴人和他孩子的死，是劇中的重要的環節、如懿海蘭開始反擊的分水嶺，因為阿箬背叛、陷害如懿進冷宮，從冷宮出來後，故事劇情開始反守為攻。

註：片中嬪妃位分隨劇情進展時升時降，本篇以劇中初封位分為主。

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關鍵字

如懿傳, 海蘭, 周迅, 霍建華, 張鈞甯, 辛芷蕾​, 延禧攻略

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